CENTRO DOCUMENTAZIONE “ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI” * FESTIVAL INTERNAZIONALE: «OMAGGIO ARTISTA, 17 CONCERTI NELLE VALLI TRENTINE (TRA LUGLIO ED AGOSTO)»

19.56 - mercoledì 23 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Festival Internazionale. “Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli”.

– 14ª edizione, 2025 –

Rabbi, Malé, Peio, Dimaro Folgarida, Mezzana

Cles, Borgo d’Anaunia, Novella, Rovereto,

Levico Terme, Altopiano della Vigolana, Andalo e Molveno

Luglio e Agosto 2025

Val di Rabbi – Val di Peio – Val di Sole – Val di Non

Altopiano della Paganella – Vallagarina

Alta Valsugana e Bersntol

Leggende della musica in Trentino per rendere

omaggio a Arturo Benedetti Michelangeli

Grigory Sokolov, Elisabeth Leonskaja,

Umberto Benedetti Michelangeli e Cameristi della Scala,

Eduard Kunz, Goran Filipec, Irma Gigani, Chloe Jiyeong Mun, Alexey Chernov, Dinara Klinton, Gala Chistiakova, Jaehong Park, Arsenii Moon, Mariya Kim, Kateryna Titova, Konstantin Emelyanov, Ugo Orlandi

tra i protagonisti della prestigiosa rassegna musicale

in provincia di Trento

La quattordicesima edizione del Festival Internazionale

“Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli” presenta diciassette concerti di altissima qualità, una conferenza-incontro di speciale interesse e altri eventi di rilievo, con attenzione speciale rivolta agli anniversari di Arturo Benedetti Michelangeli, Maurice Ravel, Erik Satie e Dmitri Shostakovich.

Nel cartellone spiccano l’attesissimo ritorno dell’immenso Grigory Sokolov: il geniale interprete sarà nostro ospite per l’undicesimo anno consecutivo. Inoltre, in esclusiva italiana, e per la prima volta nella nostra rassegna, l’eccezionale pianista georgiana Elisabeth Leonskaja, gran dama del pianoforte, da sola e con l’orchestra dei Cameristi della Scala di Milano diretta dal grande Umberto Benedetti Michelangeli.

Il concerto di apertura è affidato al poliedrico pianista-compositore Alexey Chernov, che nell’antica pieve di Santa Maria Assunta di Malé eseguirà secondo la sua originale visione interpretativa, un programma di musiche di Bach, Mozart, Liszt, Beethoven ed altri autori. Sempre in Val di Sole, seguirà a Rabbi Grigory Sokolov, forse il più grande pianista del nostro tempo, che nella magica acustica della Chiesa di San Bernardo proporrà un programma davvero accattivante: antiche musiche di William Byrd accanto a capolavori di Brahms, in una serata a scopo benefico per la Fondazione Ivo De Carneri. Quindi, per la prima volta, due concerti del Festival sull’Altopiano della Paganella: ad Andalo con la pluripremiata, elegante sudcoreana Chloe Jiyeong Mun ed a Molveno con l’ispiratissimo russo Arsenii Moon, ultimo vincitore del Premio Busoni.

Si torna in Val di Sole per un concerto a Dimaro di tre dei migliori allievi del Conservatorio “Bonporti” per poi spostarsi in Alta Valsugana per un’abituée del Festival: la passionale russa Gala Chistiakova impegnata in delicate pagine di Ravel, Satie e Debussy.

Ci si sposta poi a Revò (Novella), in Val di Non, per la virtuosa ucraina Mariya Kim e, di nuovo, in Val di Sole per tre concerti: a Rabbi con la raffinata georgiana Irma Gigani, a Peio per un recital lisztiano del travolgente croato Goran Filipec e a Mezzana col mandolinista Ugo Orlandi, maestro indiscusso del suo strumento. Di nuovo in Val di Non con l’intenso sudcoreano Jaehong Park al Teatro di Fondo (Borgo d’Anaunia). Quindi due impetuose interpreti ucraine: in Alta Valsugana, a Vattaro (Altopiano della Vigolana), Kateryna Titova e, a Rabbi, Dinara Klinton. A seguire, sempre in Val di Sole, altri due eccellenti pianisti russi: a Peio lo squisito Eduard Kunz ed a Dimaro il focoso Konstantin Emelyanov.

La conclusione del Festival è invece affidata alla leggendaria Elisabeth Leonskaja impegnata in due concerti: il primo, dedicato a Mozart, la vedrà nella splendida cornice del Teatro Zandonai di Rovereto, in Vallagarina, accompagnata dalla prestigiosa orchestra di 30 elementi dei Cameristi della Scala diretta dal grande Umberto Benedetti Michelangeli; nel secondo, a Cles, in Val di Non, in un recital su musiche di Schubert: nel capoluogo anaune sarà anche protagonista poche ore prima di una intervista-incontro sulla sua lunga e avventurosa vita di musicista.

Tra gli eventi collaterali, in celebrazione dell’anniversario della sua scomparsa, la proiezione a Cogolo di Peio di Testimony (1988), raro e prezioso film indipendente di Tony Palmer sulla vita del grande compositore Dmitri Shostakovich, interpretato dal celebre Ben Kingsley.

Sarà quindi, ancora una volta, un festival animato da grandissimi musicisti per celebrare degnamente la memoria dell’immenso Arturo Benedetti Michelangeli.

Festival internazionale

“Omaggio all’Arte pianistica di Arturo Benedetti Michelangeli”

(14.a edizione – 2025)

Direzione artistica: Stefano Biosa

Organizzata da Stefano Biosa e Marco Bizzarini (coordinatori del Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia), la rassegna è promossa da:

Comuni di Rabbi, Malé, Peio, Dimaro Folgarida, Mezzana, Cles, Borgo d’Anaunia, Novella, Rovereto, Andalo, Molveno, Levico Terme e Altopiano della Vigolana, in collaborazione con la Fondazione Coro della SAT di Trento.

Calendario :

Sabato 26 Luglio 2025

Malé, Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 21

(piazza Santa Maria Assunta)

Alexey Chernov, pianoforte

musiche di Bach-Busoni, Liszt, Mozart, Rachmaninov, Beethoven, Ravel e Wagner

Domenica 27 Luglio 2025

Rabbi, Chiesa di San Bernardo, ore 21

Grigory Sokolov, pianoforte

musiche di Byrd e Brahms

recital straordinario a scopo benefico pro Fondazione “Ivo de Carneri”

Martedì 29 Luglio 2025

Andalo, Cinema-Teatro Comunale

(piazza Centrale, 1)

Chloe Jiyeong Mun, pianoforte

musiche di R. Schumann, C. Wieck Schumann e Beethoven

Mercoledì 30 Luglio 2025

Dimaro Folgarida, Teatro di Dimaro, ore 21

(piazza Madonna della Pace, 10)

Giovani pianisti del Conservatorio “Bonporti” di Trento:

Filippo Melchiori, pianoforte; Isotta Maria Colasanti, pianoforte; Tommaso Dalpiaz, pianoforte

musiche di Rameau, Schubert, Bartók, Haydn, Chopin e Schumann

Giovedì 31 Luglio 2025

Molveno, Sala Congressi, ore 21

(via Lungolago, 20)

Arsenii Moon, pianoforte

musiche di Scriabin e Chopin

Sabato 2 Agosto 2025

Levico Terme, Teatro “Mons. Domenico Caproni”, ore 21

(via Mons. Domenico Caproni, 17)

Gala Chistiakova, pianoforte

musiche di Satie, Debussy e Ravel

Domenica 3 Agosto 2025

Revò, Novella, Auditorium, ore 21

(via Giovanni Canestrini, 7)

Mariya Kim, pianoforte

musiche di Clementi, Chopin, Liszt, Mozart e Rachmaninov

Lunedì 4 Agosto 2025

Rabbi, Chiesa di San Bernardo, ore 21

Irma Gigani, pianoforte

musiche di Rameau, D. Scarlatti, Händel, Scriabin, Ravel e Beethoven

Martedì 5 Agosto 2025

Peio, Auditorium Centro Termale, ore 21

(via delle Acque Acidule, 3)

Goran Filipec, pianoforte

musiche di Liszt, Donizetti e Auber

Mercoledì 6 Agosto 2025

Mezzana, Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

(piazza Trento, 34)

Ugo Orlandi, mandolino e Luisella Conter, chitarra

musiche di Bach-Gounod, Schubert, Ravel, Vivaldi, Serta da Trento, D. Scarlatti e Paur

Giovedì 7 Agosto 2025

Fondo, Borgo d’Anaunia, Teatro Parrocchiale, ore 21

(piazza San Giovanni, 9)

Jaehong Park, pianoforte

musiche di Brahms, Janáček, Busoni e Beethoven

Domenica 10 Agosto 2025

Cogolo di Peio, Peio, Sala Congressi del Parco Nazionale dello Stelvio, ore 21

(via Roma, 65)

proiezione del film Testimony (1988) (la vita di Dmitri Shostakovich)

di Tony Palmer con Ben Kingsley, Sherry Baines, Terence Rigby, Robert Stephens

Giovedì 14 Agosto 2025

Vattaro, Altopiano della Vigolana, Teatro Comunale

(via Dante Alighieri, 28)

Kateryna Titova, pianoforte

musiche di D. Scarlatti, Mozart, Liszt, Rachmaninov, Ravel e Prokofiev

Domenica 17 Agosto 2025

Rabbi, Chiesa di San Bernardo, ore 21

Dinara Klinton, pianoforte

musiche di Schumann, Grieg, Beethoven, Janáček e Scriabin

Martedì 19 Agosto 2025

Peio, Auditorium Centro Termale, ore 21

(via delle Acque Acidule, 3)

Eduard Kunz, pianoforte

musiche di Mozart, Ravel e Mussorgsky

Mercoledì 20 Agosto 2025

Dimaro Folgarida, Teatro di Dimaro, ore 21

(piazza Madonna della Pace, 10)

Konstantin Emelyanov, pianoforte

musiche di Bach, de Falla, Rameau e Stravinskij

Sabato 23 Agosto 2025

Rovereto, Teatro “Riccardo Zandonai”, ore 21

(corso Angelo Bettini, 78)

Elisabeth Leonskaya, pianoforte

Cameristi della Scala dir. Umberto Benedetti Michelangeli

musiche di Mozart

Domenica 24 Agosto 2025

Cles, Sala Baronale di Palazzo Assessorile, ore 15.30

(piazza Municipio, 21)

Elisabeth Leonskaya, gran dama del pianoforte

Conferenza-Incontro (relatori Stefano Biosa e Marco Bizzarini del Centro Michelangeli)

Domenica 24 Agosto 2025

Cles, Auditorium del Liceo “Bertrand Russell” (Polo Scolastico), ore 21

(via IV Novembre, 35)

Elisabeth Leonskaya, pianoforte

musiche di Schubert

***

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e fino a esaurimento dei posti disponibili, tranne il recital straordinario a scopo benefico di Grigory Sokolov, con biglietto (su prenotazione) a offerta (Per informazioni: Rabbi Vacanze, tel. 0463-985048 – E-mail: info@valdirabbi.com)

È vietato effettuare fotografie (anche senza flash) o riprese filmate e registrazioni se non dietro specifica autorizzazione. Durante i concerti, le proiezioni e la conferenza è severamente vietato tenere accesi telefoni cellulari, i-phone, smartphone, tablet e i-pad.

La programmazione potrà subire lievi modifiche per cause di forza maggiore.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e fino a esaurimento dei posti disponibili, tranne il recital straordinario a scopo benefico di Grigory Sokolov, con biglietto (su prenotazione) a offerta (Per informazioni: Rabbi Vacanze, tel. 0463-985048 – E-mail: info@valdirabbi.com)

È vietato effettuare fotografie (anche senza flash) o riprese filmate e registrazioni se non dietro specifica autorizzazione. Durante i concerti, le proiezioni e la conferenza è severamente vietato tenere accesi telefoni cellulari, i-phone, smartphone, tablet e i-pad.

La programmazione potrà subire lievi modifiche per cause di forza maggiore.

Arturo Benedetti Michelangeli e la val di Rabbi

Nato a Brescia il 5 gennaio 1920 e scomparso a Lugano nel 1995, Arturo Benedetti Michelangeli è stato uno dei più grandi pianisti del XX secolo, conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Leggendaria la sua ricerca di un suono perfetto, unico il suo tocco, indimenticabili le sue interpretazioni di Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt, Debussy, Ravel. Il rapporto del Maestro con la Val di Rabbi, in provincia di Trento, ebbe origine negli anni ’60, a coronamento di un innato amore per i paesaggi alpini e di un profondo interesse per le tradizioni musicali del Trentino-Alto Adige.

Fin da giovanissimo Michelangeli era entrato in contatto con il Coro della SAT di Trento e si era appassionato ai canti popolari, in seguito da lui stesso armonizzati con impareggiabile finezza e originalità. Nel 1950, quando era già un concertista di fama mondiale, ottenne il trasferimento dal Conservatorio di Venezia a quello di Bolzano, dove l’anno precedente aveva dato vita con Cesare Nordio e altri celebri musicisti al Concorso pianistico intitolato a Ferruccio Busoni, ancor oggi una delle competizioni musicali più prestigiose a livello internazionale.

Michelangeli insegnò a Bolzano fino al 1959 e negli stessi anni istituì corsi di perfezionamento ad Appiano, Arezzo e Moncalieri. Il Maestro considerava l’insegnamento una vera e propria missione, un preciso dovere morale: vi si dedicava con passione e con esemplare generosità, dando sempre lezioni a titolo gratuito e talora occupandosi personalmente anche dell’ospitalità degli allievi.

Fu in quel periodo che Michelangeli scoprì un’oasi di pace immersa nel silenzio della montagna: la Val di Rabbi. A San Bernardo, nel 1966, il musicista acquisì due baite, una destinata ad abitazione personale, l’altra a pochi, selezionati allievi. Qui il Maestro conobbe un periodo di quiete e serenità a diretto contatto con la natura, confortato da amici veri e appagato dalla tranquillità del paesaggio che forniva un magnifico sfondo alle interminabili ore di studio dedicate al pianoforte.

Uomo profondamente religioso e sensibile a istanze umanitarie, Michelangeli per tutta la vita diede innumerevoli concerti con finalità benefiche, alcuni dei quali in Vaticano alla presenza di Giovanni XXIII e Paolo VI. Alla fine degli anni ’60 amare vicende umane e personali procurarono a Michelangeli non pochi dispiaceri che lo portarono alla decisione di svolgere solo all’estero la sua attività concertistica. Il Maestro si trasferì in Svizzera, tuttavia mantenne la residenza a Bolzano e frequentò la Val di Rabbi con regolarità, trovandovi un eccezionale luogo di conforto e riparo di fronte all’invadente ‘rumore del mondo’.

Un amore ricambiato con il conferimento della cittadinanza onoraria di Rabbi nel marzo 1972.

Da allora il leggendario pianista italiano non avrebbe più tenuto concerti pubblici in patria, con l’unica eccezione del recital benefico a Brescia, nel giugno 1980, in memoria di papa Paolo VI. La musica e l’insegnamento erano la sua vita. Affinché il messaggio artistico di Arturo Benedetti Michelangeli possa rimanere un punto di riferimento per musicisti e appassionati, anche delle nuove generazioni, la Val di Rabbi ritiene doveroso rendere omaggio al “suo” Maestro con affetto e riconoscenza. Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli”

Fondato nel 1999 da Stefano Biosa e Marco Bizzarini, il Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia è oggi il principale punto di riferimento internazionale sul grande pianista italiano. Grazie anche a una rete di collaboratori di tutto il mondo, da professionisti di ambito musicale a semplici appassionati, l’istituto si è dedicato a una ricostruzione il più dettagliata possibile della biografia, della discografia e videografia, della cronologia dei concerti e dell’attività didattica di Arturo Benedetti Michelangeli. L’archivio del Centro possiede tutte le pubblicazioni finora dedicate al Maestro, oltre 5000 articoli di quotidiani e periodici provenienti da tutto il mondo, centinaia di fotografie (in gran parte inedite), 350 programmi di sala originali, locandine e manifesti di concerti, l’intero corpus delle edizioni discografiche, dagli originali a 78 giri fino alle più recenti ristampe, registrazioni inedite, fonti archivistiche, epistolari, programmi di sala, locandine, manifesti, spartiti.

Conserva materiali e documenti dagli archivi privati di diversi allievi di Arturo Benedetti Michelangeli, di direttori d’orchestra (tra cui Antoine de Bavier), del pianista Carlo Vidusso, del violinista Mario Ruminelli, dell’avvocato Alberto Bagattini e del fedele accordatore Cesare Augusto Tallone. L’istituto dispone inoltre di un archivio comprendente oltre 10.000 fotografie originali di musica e altre forme di spettacolo dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento, alcune delle quali riprodotte in prestigiose pubblicazioni in Italia e all’estero; possiede altresì preziose collezioni di spartiti, locandine e programmi di sala d’epoca.

Rilevante la corrispondenza originale di celebri musicisti quali Puccini, Sgambati, Thalberg, Martucci, Furtwängler, Cortot, Lipatti e molti altri. La biblioteca del Centro annovera migliaia di libri specializzati e riviste musicali, cataloghi di dischi e include una sezione dedicata alla filatelia musicale. Di grande importanza la discoteca comprendente rarissimi rulli di pianoforte, 78 giri, long playing, oltre a compact disc e video. Nella sua attività pluriennale il Centro Michelangeli ha promosso e curato svariate pubblicazioni monografiche, tra cui: Lidia Kozubek, Arturo Benedetti Michelangeli, come l’ho conosciuto (L’Epos, 2004), Cord Garben, Arturo Benedetti Michelangeli: in bilico con un genio (Zecchini, 2005). Da segnalare la realizzazione di una pubblicazione su Arturo Benedetti Michelangeli a Londra, con testi in italiano e in inglese, realizzata nel 2005 per l’Istituto Italiano di Cultura di Londra e la collaborazione alla monografia Arturo Benedetti Michelangeli: l’asceta di Piero Rattalino (Zecchini, 2006) e la curatela della biografia Martha Argerich. L’enfant et les sortilèges di Olivier Bellamy (Zecchini, 2017).

L’istituto promuove eventi in ricordo di Michelangeli (convegni, conferenze, conferenze-concerto, recital, proiezioni di filmati, mostre di memorabilia) affidati a ex allievi, colleghi e collaboratori del Maestro, spesso con la partecipazione di autorevoli critici musicali, in Italia e all’estero. Tra queste iniziative spiccano gli omaggi tenuti negli Istituti Italiani di Cultura di Londra, Parigi e Colonia, nonché la collaborazione con l’Orchestra Verdi di Milano per uno spettacolo ideato dal regista Ermanno Olmi in occasione del decennale della scomparsa del Maestro nel 2005. Nel 2006 il Centro ha dato il suo fondamentale apporto alla realizzazione di un documentario su Michelangeli per la Rai TV girato in Italia e in Francia.

Per quanto riguarda l’attività discografica, le etichette Altara di Londra ed EuroArts di Berlino hanno pubblicato su CD registrazioni precedentemente inedite del Maestro, appartenenti all’archivio del Centro.

L’istituto ha inoltre realizzato decine di interviste ad allievi, musicisti, amici e conoscenti del grande pianista. Da diversi anni organizza in a Rabbi e in altre località del Trentino una rassegna concertistica in omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli con mostre monografiche a tema musicale, conferenze, proiezioni di film storici.

Tra gli enti con cui il Centro Michelangeli ha collaborato si annoverano la Fondazione Coro della SAT di Trento, l’Ambasciata Italiana di Londra, case discografiche, emittenti radiotelevisive, Conservatori, Istituti musicali e alcune delle principali società di concerti italiane ed estere.

Centro di Documentazione “Arturo Benedetti Michelangeli”

Casella Postale n. 135, Piazza Vittoria

25121 Brescia – Italia

Web: www.centromichelangeli.com

E-mail: cdabm@libero.it