MUSE – TRENTO * EUGENIO FINARDI A ETÀ DEL ROCK: «IL CANTAUTORE PROTAGONISTA DELLA SERATA DEL 27 LUGLIO, CON IL SUO “TUTTO ’75-’25”»

Eugenio Finardi a Età del Rock. Il famoso cantautore protagonista della serata del 27 luglio, con il suo “TUTTO ’75-’25”. Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, Ingresso gratuito dalle 20, concerto alle 21.

Appuntamento speciale, quello della 17° edizione di Età del Rock, la storica rassegna musicale del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro che il 27 luglio ospita una tappa di “TUTTO ’75 – ’25”, il nuovo tour del cantautore milanese Eugenio Finardi. L’ingresso al concerto è gratuito, e libero con accesso a partire dalle 20 e fino a esaurimento posti. Nel corso della serata, Finardi presenterà uno spettacolo che comprende le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo il mezzo secolo di carriera che lo ha consacrato come uno degli artisti più originali della canzone d’autore italiana. Tra grandi successi e brani tratti dal nuovo album omonimo “Tutto”, la voce di Eugenio si conferma strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che toccano temi universali. Ad accompagnarlo sul palco, Giuvazza Maggiore (chitarre), Claudio Arfinengo (batteria) e Maximilian Agostini (tastiere).

L’appuntamento costituisce infatti la punta di diamante della programmazione estiva del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro e di tutta la rete ReLED che, da inizio luglio a fine agosto, propongono quotidianamente appuntamenti, visite guidate, laboratori, concerti e rievocazioni storiche su tutto il territorio della Valle di Ledro. Oltre al concerto, tra le altre iniziative importanti ricordiamo il 3 e il 17 agosto gli incontri di Piazza Preistoria dedicati alla restituzione delle ricerche genetiche effettuate negli ultimi anni e l’evento “Fiamme, forni e fisarmoniche”. Il 10 agosto, a Bezzecca, presso il Colle di Santo Stefano, si terrà la rievocazione storica con spettacolo “Fermi in trincea”, in collaborazione con l’Associazione Rievocatori Valle di Ledro e il Comitato Storico della Croce Rossa; il 23 agosto verrà inaugurato ufficialmente, con il Comune di Arco, il rinnovato parco Arciducale – Arboreto. Il sabato sarà allietato dal ritorno di “Sinfonia verde” che vedrà la presenza della caratteristica e speciale Plants Play Orchestra (feat. Saturnino).

Eugenio Finardi è uno dei cantautori più importanti e innovativi del panorama musicale italiano, noto per la sua capacità di mescolare diversi generi musicali e per i suoi testi impegnati, ricchi di significato sociale e politico. Nato a Milano il 16 luglio 1952, Finardi ha una storia personale e artistica affascinante, caratterizzata da un percorso che lo ha portato a esplorare una vasta gamma di stili musicali, dall’inizio della sua carriera nel rock, fino a sperimentazioni con il blues, il folk, la musica etnica e persino la classica. La sua carriera, che si estende per più di cinque decenni, è stata segnata da successi discografici, riconoscimenti e un’influenza profonda sulla musica italiana.