CENTRO ASTALLI TRENTO * “PERSONE CHE SCAVALCANO MURI”: «IL CORSO SULLE MIGRAZIONI FORZATE, LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO VENERDÌ 13 FEBBRAIO»

17.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si avviano alla chiusura le iscrizioni alla quarta edizione di “Persone che scavalcano muri”, il corso di formazione sulle migrazioni forzate promosso dal Centro Astalli Trento e aperto alla cittadinanza.

Il percorso prenderà il via giovedì 19 febbraio e si articolerà in sei incontri, ospitati nella cornice del MUSE di Trento, con possibilità di partecipazione anche online.

Il corso coinvolgerà dodici ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, della ricerca, del cinema e della cultura. Tra le voci che accompagneranno il percorso figurano il giornalista e blogger Gabriele Del Grande, il regista e attore Elia Moutamid e Natalia Cangi, direttrice dell’Archivio Diaristico Nazionale, recentemente ospite del podcast “Carla – Una ragazza del Novecento” di Sara Poma.

“Persone che scavalcano muri” propone un percorso di approfondimento su un tema complesso e spesso semplificato nel dibattito pubblico, affrontandolo da più angolazioni e linguaggi. L’obiettivo è offrire strumenti di lettura diversi, accessibili e utili, capaci di favorire una comprensione più consapevole delle migrazioni forzate e delle loro cause.

In un contesto segnato da polarizzazione e semplificazioni, il corso si configura come uno spazio di formazione e confronto, rivolto a chi desidera informarsi e dotarsi di chiavi di lettura critiche.

Le iscrizioni chiuderanno venerdì 13 febbraio.

La quota di partecipazione è di 40 euro per le persone sotto i 26 anni e di 60 euro per tutte le altre.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:

👉 www.centroastallitrento.it/formazione

Le iscrizioni e le istruzioni per il pagamento sono consultabili al link:

👉 https://forms.gle/VfR97Xvb7xxt9eEn6