CCB – CASSA CENTRALE BANCA * PERCORSO ESG: «DA STANDARD ETHICS IL PRIMO CORPORATE RATING DI SOSTENIBILITÀ “EE-” ED IL LONG TERM EXPECTED RATING “EE+»

12.25 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Cassa Centrale Banca ottiene da Standard Ethics il primo Corporate rating di sostenibilità “EE-” e il Long Term Expected Rating “EE+”. Cassa Centrale Banca ottiene per il primo anno da Standard Ethics, agenzia internazionale indipendente e specializzata nella valutazione delle politiche di sostenibilità e responsabilità, il Corporate Standard Ethics Rating “EE-”, segnando una tappa significativa nel percorso ESG del Gruppo e nel rafforzamento della comunicazione e della trasparenza verso gli stakeholder.

Il giudizio di Standard Ethics riconosce il progressivo allineamento della Banca alle indicazioni internazionali ONU, OCSE e UE, supportato da una governance della sostenibilità strutturata e da una rendicontazione e disclosure ESG adeguate. La valutazione evidenzia la presenza di un processo di ESG Risk Management strutturato, di un Piano di Sostenibilità integrato nel Piano Strategico 2025-2027 orientato alla riduzione degli impatti ambientali all’interno di un sistema di governance equilibrato e sinergico tra Capogruppo e Banche affiliate.

L’assetto societario del Gruppo – prosegue l’Agenzia – incide positivamente sul radicamento territoriale e sull’attenzione agli stakeholder e ai temi sociali da parte della Capogruppo e delle Banche affiliate per le singole zone di competenza.

Inoltre, sulla base delle analisi effettuate dall’agenzia, è stato assegnato un Long Term Expected Rating pari a “EE+”, che riflette una visione positiva di medio-lungo periodo rispetto alle performance attuali, che verranno annualmente rivalutate sulla base del ciclo di monitoraggio previsto dal provider.

Roberta Famà, Chief Direzione ESG, Brand e Rapporti Istituzionali di Cassa Centrale Banca ha commentato “È un risultato che riflette pienamente il nostro approccio strutturato alla sostenibilità, guidato dai principi internazionali e dalle best practices in materia ambientale, sociale e di governance. Il giudizio di medio-lungo termine valorizza la visione strategica che ci vede impegnati nel promuovere la crescita responsabile e sostenibile delle comunità in cui il Gruppo opera, in coerenza con i valori cooperativi che caratterizzano il nostro agire”.

Il rapporto completo dell’agenzia è consultabile nella sezione sostenibilità del sito www.cassacentrale.it: Rating ESG.