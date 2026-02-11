CARABINIERI * VIPITENO: «INTERVENTI DI SOCCORSO IN AUMENTO, 183 AZIONI DI ASSISTENZA SULLE PISTE DA SCI DELLA ZONA»

09.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

**Racines, bilancio del servizio piste dei Carabinieri di Vipiteno: 183 interventi dall’inizio della stagione**

Dall’inizio della stagione sciistica ad oggi, i Carabinieri di Vipiteno impiegati nel servizio piste nel comprensorio sciistico di Racines ha effettuato 183 interventi di soccorso, prestando assistenza a 186 persone ferite.

L’attività registra una media di circa tre interventi al giorno, con un aumento del 10% dei feriti rispetto alla scorsa stagione invernale.

Il servizio è garantito quotidianamente con la presenza fissa di due militari specializzati, impegnati sia nelle operazioni di soccorso sia nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo lungo le piste.

Le giornate di maggiore intensità operativa sono risultate Santo Stefano e il 21 gennaio, durante le quali si sono registrati otto interventi ciascuna.

La maggior parte delle lesioni ha interessato gli arti inferiori e la testa.

Nella quasi totalità dei casi si è trattato di cadute accidentali, spesso dovute a velocità non adeguata alle condizioni della pista o al livello di preparazione dello sciatore.

Sono state inoltre 19 le collisioni tra sciatori, mentre in quattro circostanze si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto urgente dei feriti verso le strutture sanitarie.

Parallelamente all’attività di soccorso, i Carabinieri hanno svolto controlli diffusi sul rispetto delle norme di sicurezza, in particolare sull’obbligo di utilizzo del casco, che è risultato regolarmente indossato da tutti gli sciatori.

Sono state invece elevate diverse sanzioni nei confronti di persone che risalivano le piste con sci d’alpinismo, comportamento vietato e altamente pericoloso, in quanto espone a gravi rischi di collisione.

I carabinieri colgono l’occasione per rinnovare l’invito a tutti gli utenti del comprensorio a tenere comportamenti prudenti e responsabili, ricordando in particolare l’importanza di adeguare la velocità alle proprie capacità tecniche e alle condizioni della pista e a mantenere sempre la distanza di sicurezza dagli altri sciatori, prestando attenzione in prossimità degli incroci e delle stazioni di partenza e arrivo degli impianti.