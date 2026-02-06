CARABINIERI * TRENTO: VAL DI FIEMME: «ARRESTATO RICERCATO PER REATI SESSUALI, STRANIERO CATTURATO NEL SONNO IN UNA STRUTTURA RICETTIVA»

16.31 - venerdì 6 febbraio 2026

VAL DI FIEMME

ARRESTATO RICERCATO IN CAMPO INTERNAZIONALE

Senza tregua prosegue l’attività preventiva e repressiva dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cavalese a margine della manifestazione olimpica.

Alle prime ore odierne, su input della Questura di Trento ed in collaborazione con Interpol i militari del Nucleo Operativo sono riusciti a rintracciare un ricercato in campo internazionale mentre stava ancora dormendo in una struttura ricettiva Fiemmese.

L’uomo uno straniero dell’est europeo di 50 anni colpito da un mandato di arresto provvisorio ai fini estradizionali per reati di natura sessuale, è stato raggiunto dai militari del Nucleo Operativo ancora “sotto le coperte” mentre stava dormendo e tratto in arresto in esecuzione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria moldava.

In capo all’arrestato pende una condanna a 5 anni di reclusione da espiare in Moldavia.