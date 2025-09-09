MAESTRI E MANICA (CONSIGLIO PAT – PD) – INTERROGAZIONE * ASSEMBLEA LEGISLATIVA: «IN QUALE CIRCOSTANZA È EMERSA LA VOLONTÀ DI RIFORMARE IL REGOLAMENTO INTERNO?»

12.23 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Maestri e Manica del PD interrogano il Presidente del Consiglio provinciale sulle sue ipotesi di riforma del regolamento dell’Assemblea legislativa. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio provinciale ha rilasciato una intervista alla stampa locale, con la quale annuncia un prossimo cambiamento del Regolamento interno del Consiglio provinciale.

Si tratta di dichiarazioni che lasciano stupefatti, perché fino ad oggi tale tema non è mai stato posto all’attenzione dell’Aula e dei suoi Organi, ivi compresa la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Evidentemente qualcuno è più realista del re e si fa prendere dall’ansia di garantire alla maggioranza ogni possibile agevolazione, nel caso di un dibattito sulla legge elettorale anche dichiarando, ora per allora, che non sarà ammessa nessuna richiesta di non contingentamento dei tempi del dibattito parlamentare. Proprio quell’ansia sembra aver così spinto il Presidente ad affermazioni che paiono comprometterne la terzietà.

Su questo tema, sull’ormai inaccettabile ritardo nelle risposte alle interrogazioni e sul metodo della Giunta di non rispondere ai quesiti più complessi e difficili, i Consiglieri del PD del Trentino Lucia Maestri e Alessio Manica hanno depositato oggi una interrogazione volta a conoscere le volontà di riforma del Regolamento, i tempi e le procedure della stessa e per quali ragioni già si anticipa il respingimento di ogni richiesta di non contingentamento dei tempi di discussione, quando ancora non risulta esservi nulla in materia sia di legge elettorale, sia di riforma del Regolamento Interno del Consiglio provinciale.

*

cons.i Lucia Maestri ed Alessio Manica PD del Trentino