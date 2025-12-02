CARABINIERI * MERANO: «DENUNCIATA UNA 44ENNE PER FURTO IN APPARTAMENTO, DOPO UN COLPO DA 100 EURO»

07.30 - martedì 2 dicembre 2025

**Merano: I Carabinieri denunciano topo di appartamenti**

**Portone lasciato aperto: colpo da 100,00 €**

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cermes hanno denunciato una 44enne per il reato di “furto in abitazione”.

La vittima è un 56enne di Marlengo che, allontanatosi per qualche istante dimenticandosi di chiudere con le mandate l’ingresso di casa, si è accorto, al rientro, di aver subito un furto perché l’abitazione era a soqquadro.

Dopo un’accurata verifica dei beni di valore in casa, il proprietario ha scoperto l’ammanco del proprio portamonete, contenente circa un centinaio di euro.

L’uomo si è rivolto ai Carabinieri denunciando quanto patito, atto formale che ha permesso ai militari di avviare nell’immediatezza le indagini: tale attività, fra l’altro, è stata resa ancora più difficile poiché il ladro non ha lasciato tracce.

Grazie all’analisi delle videoregistrazioni di sorveglianza pubbliche e private del paese, i militari hanno individuato una donna, già nota per episodi analoghi che, con andatura insolitamente veloce, accedeva allo stabile per poi dileguarsi qualche minuto dopo.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Merano rivolge un appello alla popolazione: “L’episodio narrato dimostra, ancora una volta, la necessità di formalizzare denunce-querele dei reati patiti presso gli Uffici di Polizia, a prescindere dall’entità: tempestività e condivisione di tutte le informazioni note ci permettono di essere aggiornati sui fenomeni delittuosi che si verificano sul territorio ed avviare, senza ritardo, le dovute indagini finalizzate all’individuazione degli autori di reato ed alla loro persecuzione penale.

Sporgere denuncia non è mai una perdita di tempo.”