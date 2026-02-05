CARABINIERI * BOLZANO: «SETTANTENNE ARRESTATO CON 50 GRAMMI DI COCAINA, SEQUESTRATI 1.400 EURO E BILANCINO DI PRECISIONE»

09.01 - giovedì 5 febbraio 2026

Ultrasettantenne di Bolzano in possesso di 50 grammi di cocaina, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano.

I militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bolzano, nell’ambito della costante attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo italiano ultrasettantenne, per la detenzione di ingente quantitativo di cocaina.

L’uomo, sospettato da tempo di essere dedito alla cessione di sostanze stupefacenti in quantità rilevanti, nei giorni scorsi, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e trovato in possesso di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, caratterizzata da un elevato principio attivo, che sul mercato illecito avrebbe consentito il confezionamento di oltre 240 dosi.

Nel corso delle operazioni, i militari hanno inoltre proceduto al sequestro di un bilancino di precisione e rinvenuto la somma di denaro contante pari a 1.400 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di detenzione domiciliare e dovrà rispondere del reato previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri per la tutela della sicurezza e della legalità.

Ai sensi delle vigenti norme, all’indagato è riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza con una sentenza irrevocabile.