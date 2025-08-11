CARABINIERI – BOLZANO * BRUNICO – CONTROLLO SUI PASSI MONTANI: «151 VEICOLI ISPEZIONATI / 9 PATENTI RITIRATE / 55 CONTRAVVENZIONI / 157 PUNTI PATENTE DECURTATI»

10.48 - lunedì 11 agosto 2025

Carabinieri Brunico: esiti controllo sui Passi Montani, 151 veicoli controllati, 9 patenti di guida ritirate, 55 contravvenzioni al codice della strada e n. 157 punti patente decurtati.

Nell’ambito dei controlli volti a garantire la sicurezza della circolazione e la prevenzione degli incidenti stradali, pattuglie motociclistiche ed automontate delle Stazione Carabinieri di Corvara in Badia e Badia, hanno effettuato un’intensa attività di controllo sui passi montani ad alto flusso turistico e motociclistico.

Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 151 veicoli, di cui 78 motocicli, e sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada per inosservanze a diverse disposizioni, tra cui quelle relative alla sicurezza dei veicoli, alle modifiche non autorizzate, ai dispositivi di equipaggiamento, alla velocità e al comportamento di guida, ai sorpassi, all’uso di apparecchi telefonici alla guida

Il bilancio complessivo dell’attività di controllo è 55 contravvenzioni al Codice della Strada contestate, 157 punti patente decurtati e 9 patenti di guida ritirate di cui n.1 per uso del telefono cellulare durante la guida, n.5 per circolazione contromano in curva, su dossi o in condizioni di visibilità limitata e n.3 per sorpasso in prossimità delle intersezioni.

Questa azione di controllo rientra nel dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bolzano per il periodo estivo, su indicazione fornite dal Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, al fine di garantire maggiore sicurezza lungo le strade più frequentate, soprattutto quelle montane percorse da numerosi motociclisti e turisti.