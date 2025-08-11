COMUNE DI BOLZANO * «GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GIOVENTÙ, VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GIOVANILI E COSTRUZIONE DI PERCORSI CONDIVISI»

10.03 - lunedì 11 agosto 2025

Il 12 agosto celebriamo la Giornata Internazionale della Gioventù, un momento importante non solo simbolico, ma anche profondamente concreto per riflettere sul ruolo fondamentale che i giovani ricoprono nella nostra società.

I giovani non sono solo il futuro: sono il presente attivo, creativo, e necessario delle nostre comunità. Sono portatori di idee, entusiasmo, energia e visioni nuove. Hanno la capacità di leggere i cambiamenti, di affrontare le sfide con coraggio e di costruire, giorno dopo giorno, un mondo più giusto, inclusivo e sostenibile.

Come Comune, abbiamo il dovere e la responsabilità di essere al loro fianco. Questo significa investire in politiche giovanili efficaci, ma anche sostenere concretamente le strutture, gli spazi e le associazioni giovanili che ogni giorno si impegnano a creare opportunità, a promuovere la partecipazione attiva e a coltivare talenti e passioni.

Un aspetto centrale di questo impegno è il lavoro di rete. Crediamo fortemente che solo attraverso la collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni, realtà del terzo settore e imprese sia possibile costruire percorsi solidi e duraturi a favore dei giovani. In questo senso, il Comune ha un ruolo strategico, come punto di riferimento, facilitatore e promotore di sinergie, per mettere in connessione le risorse del territorio, evitare dispersioni e creare alleanze che generino impatto reale nella vita dei ragazzi e delle ragazze.

Sostenere i giovani significa credere in loro, offrire strumenti, luoghi e occasioni per crescere, imparare, partecipare e, soprattutto, per restare. Vogliamo che i nostri giovani trovino nella propria città un ambiente accogliente, dinamico, aperto al dialogo e capace di valorizzare le loro competenze e aspirazioni. In questa giornata vogliamo dire con forza che i giovani sono una risorsa da valorizzare.

E noi ci siamo, e ci saremo, per ascoltarli, coinvolgerli e costruire insieme a loro una comunità più viva e coesa.

Buona Giornata Internazionale della Gioventù a tutte e tutti!