AZIONE UNIVERSITARIA TRENTO * FINE MANDATO: BALESTRIERI, «DOPO CINQUE ANNI IL MIO SERVIZIO È GIUNTO AL TERMINE, LUCA CASAGRANDE GUIDERÀ IL MOVIMENTO»

17.26 - domenica 30 novembre 2025

Dopo aver raggiunto il termine massimo di mandato previsto per la carica di Presidente di Azione Universitaria, annuncio che, dopo esattamente cinque anni, il mio servizio giunge al termine.

Cinque anni intensi, profondi, complessi e meravigliosi: anni che porterò sempre con me come il mare porta memoria di ogni onda che ha toccato la riva. Oggi passo il timone a Luca Casagrande, che sono certa guiderà questo movimento con responsabilità, entusiasmo e visione.

Io rimarrò come un faro lontano sulla costa: non più alla guida della nave, ma sempre presente, sempre pronta a sostenere, illuminare e incoraggiare quando necessario. Continuerò a guardare con orgoglio le rotte che traccerete e le onde che affronterete, convinta che Azione Universitaria Trento sia in ottime mani.

Grazie a chi ha creduto in me, a chi ha camminato e navigato al mio fianco, e a chi continuerà questo viaggio.

La vostra Giulia Clara

Giulia Clara Balestrieri

Presidente Azione Universitaria Trento