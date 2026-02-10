ASUIT * CUP: «DOMANI 11 FEBBRAIO POSSIBILI DISAGI NELLE PRENOTAZIONI TELEFONICHE, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE TREC+»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
CUP: DOMANI POSSIBILI DISAGI NELLE PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Si consiglia di utilizzare TreC+ per le prestazioni prenotabili online
Per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, le RSU hanno indetto un’assemblea sindacale che coinvolge anche il personale della società appaltatrice del servizio CUP Trentino. Potrebbero quindi verificarsi dei rallentamenti nelle prenotazioni al CUP telefonico delle visite specialistiche e degli esami di diagnostica, in base alle adesioni all’assemblea. Per limitare i disagi ed evitare lunghe attese telefoniche si consiglia di utilizzare l’App TreC+ per le prestazioni prenotabili online o di lasciare il proprio recapito per essere richiamati. Ci scusiamo per il disagio.