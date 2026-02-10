ASSOCIAZIONE EURITMUS * GALÀ LIRICO “FRANCO BONISOLLI”: «A ROVERETO (TN) FINALISTI INTERNAZIONALI SI ESIBIRANNO CON L’ORCHESTRA SINFONICA DELLE ALPI, TEATRO ZANDONAI (11 E 13/2)»

09.24 - martedì 10 febbraio 2026

Mercoledì 11 febbraio 2026 dalle ore 10.30 – Semifinali del Concorso Lirico Internazionale “Franco Bonisolli” 2026

Teatro Rosmini, Rovereto (TN)

Venerdì 13 febbraio 2026 ore 20.30 — GRAN GALA DELLA LIRICA, concerto di premiazione del Concorso Lirico Internazionale “Franco Bonisolli” 2026 Teatro Zandonai, Rovereto (TN)

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA SEMIFINALE: https://www.euritmus.com/260211_bonisolli-semifinale/

Il grande canto lirico torna a illuminare Rovereto con una serata dal grande fascino: venerdì 13 febbraio il Teatro Zandonai aprirà le sue porte a il Galà lirico “Franco Bonisolli”, evento conclusivo del Concorso Lirico Internazionale dedicato al celebre tenore roveretano Franco Bonisolli, che ha segnato la storia dell’opera sui più importanti palcoscenici del mondo.

Sul palco del teatro cittadino si sfideranno in forma di concerto i finalisti del Concorso, cioè coloro che passeranno le prove dal vivo mercoledì 11 febbraio al Teatro Rosmini, e che sono solo alcuni dei partecipanti selezionati online tra numerosi artisti provenienti da ogni parte del globo: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Spagna, Italia, Ucraina, Cina, Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda; una pluralità di culture, scuole vocali e sensibilità artistiche che si incontrano a Rovereto per dar vita a un vero e proprio mosaico sonoro. Voci emergenti e artisti affermati, accomunati da un livello tecnico elevatissimo e da una forte personalità interpretativa, sono chiamati a confrontarsi con alcune delle pagine più amate e impegnative del repertorio operistico di tutti tempi, da Mozart a Rossini, da Verdi a Puccini.

Valore aggiunto dell’edizione 2026 del concorso è la presenza dell’Orchestra Sinfonica delle Alpi, guidata dalla bacchetta del maestro Francesco Rosa, direttore dalla lettura raffinata e coinvolgente.

“Il Galà lirico di venerdì rappresenta il momento culminante del Concorso Internazionale Franco Bonisolli, non solo come tappa competitiva ma come autentica celebrazione della voce” dice la Presidente di Euritmus, dott.ssa Barbara Broz “ed è per noi un punto d’orgoglio prevedere una Finale di Concorso in forma di concerto con orchestra, cosa che colloca il Bonisolli al livello delle più importanti competizioni internazionali: un Gala Lirico di altissimo livello in cui godere della bellezza dell’Opera”.

Accanto alle valutazioni della Giuria Musicale però sono previsti altri due premi ugualmente prestigiosi, la Menzione Speciale della Critica, rappresentata da nomi del calibro di Giovanni Botta, Susanna Franchi, Carla Moreni e Alessandro Mormile, e la Menzione Speciale del Pubblico:

“L’anno scorso il pubblico elesse il suo cantante favorito proprio nella rosa dei tre vincitori… siamo curiosi di vedere quest’anno dove saranno gli applausi maggiori e invitiamo dunque di cuore tutta la cittadinanza a esprimere il suo parare al GRAN GALA di un concorso dedicato a Franco Bonisolli, artista carismatico e voce leggendaria che cantava aizzando le folle e cercando prima di tutto il plauso popolare” dice il direttore artistico di Euritmus.

Rovereto si conferma così crocevia internazionale della lirica, con un evento culturale di grande respiro, una festa della musica, un omaggio a un grande cantante e un’occasione unica per ascoltare

voci che girano il mondo e giovani che si stanno conquistando i palcoscenici più prestigiosi di domani. Una serata imperdibile per tutti.