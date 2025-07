ASSESSORE ROBERTO FAILONI (FACEBOOK) * ASSESTAMENTO BILANCIO PAT: «CASE DA MONTE, ABOLITO IL DIVIETO DI NUOVE STRADE»

17.05 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Una nuova bella notizia! Venerdì notte, nell’Assestamento di bilancio, abbiamo approvato anche un emendamento riguardante le case da monte, le baite e i masi che da generazioni rappresentano il cuore della tradizione nelle valli del Trentino.

Con questa modifica sarà finalmente possibile, nel rispetto della normativa sulla viabilità forestale, realizzare le opere di infrastrutturazione necessarie per garantire l’accesso al patrimonio edilizio montano tradizionale recuperato.

Infatti l’attuale art. 104 della Legge provinciale per il governo del territorio del 2015 stabilisce che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano debbano essere effettuati senza la costruzione di nuove strade di accesso agli edifici. Questo divieto assoluto rappresenta un reale ostacolo per chi vuole recuperare le case da monte, rendendo infatti più complicato il loro utilizzo quando manca una strada di accesso preesistente.

Con la modifica approvata cade questo divieto: sarà possibile realizzare le opere di infrastrutturazione necessarie per l’accesso all’edificio recuperato. Così faciliteremo la possibilità di riportare all’antico splendore queste strutture simbolo della nostra montagna!

D’altra parte recuperare questi edifici tradizionali significa combattere l’abbandono della montagna, mantenere vive le tradizioni e sostenere chi, ogni giorno, si prende cura dei nostri prati e boschi.

In un momento in cui alcune direttive europee rischiano di imporre regole rigide e lontane dalla realtà delle comunità montane — come l’obbligo di riforestazione dei prati e pascoli proposto dalla Von der Leyen e fortemente contrastato dalla Lega — questa novità risponde concretamente alle esigenze di chi vuole una montagna viva, a tutela di tradizioni, paesaggio e biodiversità.