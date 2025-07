COMUNE TRENTO – ARCIDIOCESI – ACLI * “SALVIAMO GAZA ORA”: «HANNO ADERITO ALL’APPELLO 201 ASSOCIAZIONI E 2.250 CITTADINI (ALLE 13.00 DI OGGI)»

16.46 - mercoledì 30 luglio 2025

“Salviamo Gaza ora”, le adesioni all’appello sono quasi 2500. Più di 300 le risposte arrivate da lunedì da cittadini, associazioni, cooperative ed enti. Tra loro, anche l’Università degli Studi di Trento, il Gruppo Emergency e l’Avis.

Non si fermano le adesioni all’appello “Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro”, lanciato la scorsa settimana dal Comune di Trento insieme all’Arcidiocesi di Trento e alle Acli Trentine per condannare il massacro in corso a Gaza e richiedere un cessate il fuoco e un intervento umanitario immediati.

Altre 292 persone hanno scritto all’Amministrazione. A loro, si aggiungono le voci delle 28 tra associazioni, cooperative, partiti, enti e circoli della città e della provincia, tra cui l’Università degli Studi di Trento, il Gruppo Emergency di Trento, l’Associazione Montessori Alta Valsugana, la Biblioteca comunale della Val di Pejo e il Comune di Lavarone. E ancora, Avis del Trentino, Pro Loco di Ravina, Gruppo Missionario Freinademetz Onlus, Italia Nostra Trento e il Circolo Acli di Sabbionara.

Ad oggi (la conta si è fermata oggi alle 13) le associazioni di Trento e di tutto il Trentino che hanno aderito all’appello sono 201 e 2250 i cittadini, per un totale di 2451 adesioni. L’appello, il cui testo integrale è pubblicato nell’homepage del sito comunale, chiede al Governo italiano di far “pressione sul Governo di Israele, in ogni sede diplomatica e pubblica, per consentire l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari” e per attivare subito “un’azione diplomatica per l’immediato cessate il fuoco, per il rilascio degli ostaggi rapiti da Hamas e per il rispetto del diritto umanitario internazionale”. Tra le richieste, anche lo stop alla “compravendita di armi da e per Israele” e “la sospensione del trattato di associazione tra Unione europea e Israele”.

“Sappiamo che la nostra riprovazione potrebbe non sortire alcun effetto, ma non possiamo comunque stare in silenzio, perché il silenzio è complice – si legge ancora nell’appello lanciato da Comune, Arcidiocesi e Acli – Sappiamo che condannare non basta, ma auspichiamo che alla voce di Trento e di tante altre città si uniscano compatte quelle dei Governi, in primis quello italiano, sospinti da un’indignazione diffusa che, per quanto ci riguarda, è diventata vergogna”.

Si può aderire all’appello scrivendo all’email ufficio.stampa@comune.trento.it o con un messaggio diretto ai canali social del Comune di Trento (non più commentando i post).

Di seguito pubblichiamo l’elenco delle nuove adesioni raccolte fino alle 13 di oggi.

Associazioni, enti, circoli, cooperative, partiti. Associazione Missioni Francescane Trento, Gruppo Emergency di Trento, Associazione Art to Art, Associazione Melamango, Associazione Montessori Alta Valsugana, Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi sezione di Trento, Università degli Studi di Trento, Associazione Tiring house, Associazione “Fraternità San Valentino” di Ala, Associazione Mosaico, Fondazione Microfinanza, Biblioteca comunale della Val di Pejo, Associazione Italiana Maestri Cattolici Sezione di Trento, Associazione scuola materna di Gardolo e Ghiaie, Fimmg Trentino, Terpsicore scuola di pizzica, Coro dei bimbi della Parrocchia di Pozza di Fassa, CAV di Fiemme e Fassa, Infusione Impresa sociale, Coro Castel Rocca, Associazione di solidarietà internazionale Padre Silvio Broseghini, Circolo Culturale Lavistaperta, Italia Nostra Trento, Avis del Trentino, Comune di Lavarone, Pro Loco di Ravina, Gruppo Missionario Freinademetz Onlus, Giardino Delle Arti, Circolo Acli Sabbionara.

