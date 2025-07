APT VAL DI NON (TN) * NOVITÀ ESTATE 2025: «IL TOUR IN E-BIKE SULLA PISTA CICLOPEDONALE, YOGA E TREKKING TRA NATURA E CULTURA»

09.19 - lunedì 21 luglio 2025

Tra le novità 2025 il tour in ebike sulla pista ciclopedonale del’Alta val di Non, lo Yoga nella natura, il tour guidato al Museo Retico e al Santuario di San Romedio, il trekking con la guida sul Monte Roen.

È finalmente estate, e la Val di Non si rivela in tutto il suo splendore, pronta a regalare momenti di puro relax in ogni ora della giornata. Che sia accarezzati dalla brezza leggera sulle sponde del lago di Santa Giustina, immersi nella frescura delle gole scavate dai canyon dove la luce del sole gioca tra le pareti rocciose, protetti dall’ombra delle antiche mura dei castelli o rigenerati dall’aria vivace delle vette, ogni angolo della valle invita a vivere un’estate all’insegna del benessere.

Dopo una primavera fiorita e ricca di eventi, la stagione estiva porta con sé un ventaglio di proposte ideali per chi desidera rigenerarsi nella natura. Nel cuore del Trentino, la Val di Non si distingue come una destinazione unica, dove il verde dei frutteti, le vedute spettacolari e un patrimonio culturale secolare si intrecciano in un perfetto equilibrio.

E se non mancano le classiche attività come le visite ai meravigliosi castelli della valle (con tante esperienze pensate anche per i più piccoli), la scoperta dei canyon (a piedi o a bordo di un kayak), le escursioni in montagna da vivere all’aperto con la guida sul Dolomiti di Brenta nel Pnab , le navette in luoghi caotici da raggiungere come il lago di Tovel e Castel Thun: questa nuova stagione estiva propone nuove esperienze tutte da scoprire!

NOVITA 2025!

Trekking guidato al Monte Roen con seggiovia.

Un trekking accompagnato da una guida alpina alla scoperta della zona del Monte Roen, reso più agevole da un tratto in seggiovia. Un’escursione in quota facile e panoramica, si parte con la seggiovia dal Passo della Mendola e si prosegue a piedi lungo il sentiero che conduce alla Malga di Romeno, perfetta per rilassarsi e gustare l’atmosfera di montagna. Chi lo desidera, può continuare insieme alla guida fino alla cima del Monte Roen, uno dei punti più alti della Val di Non, con una vista spettacolare sulle Dolomiti e sull’Oltradige. Con la guida alpina il trekking è ancora più piacevole e sicuro: si cammina in gruppo, con i ritmi giusti e tanti spunti per conoscere meglio il paesaggio.

Tour guidato al Museo Retico e al Santuario di San Romedio

Un nuovo tour per scoprire le accattivanti attività del Museo Retico di Sanzeno, senza rinunciare all’emozione di percorrere il celebre sentiero nella roccia che conduce al suggestivo santuario di San Romedio.

Partenza dal Museo Retico, dove un affascinante “pozzo del tempo” accompagnerà i visitatori tra reperti, simboli e antichi culti legati all’acqua e alle misteriose divinità del mondo retico. Si cammina poi lungo la famosa passeggiata nella roccia, un sentiero scavato nella montagna, sospeso tra pareti verticali e scorci mozzafiato, fino a raggiungere il Santuario di San Romedio, un luogo di culto, pace e tranquillità.

Yoga in natura: respirare l’estate, ritrovare l’equilibrio

In estate, quando le giornate si allungano e i colori si fanno intensi, praticare Yoga all’aperto diventa un’esperienza ancora più intensa. A Ruffrè, circondato dal verde e con vista sui laghetti, si può ritrovare l’equilibrio tra respiro, movimento e silenzio. Ogni lezione propone sequenze diverse, pensate per sciogliere le tensioni, tonificare il corpo e riconnettersi con ciò che ci circonda. La brezza leggera, il profumo dell’erba e la quiete del paesaggio trasformano la pratica in un momento profondo di

benessere… da vivere a piedi nudi, sotto il sole gentile delle mattine d ’estate.

Facile E-Bike tour dalle praterie dell’Alta Val di Non al Passo Mendola

Questo tour è stato ideato da APT in collaborazione con l’associazione Non Bike, con l’obiettivo di valorizzare l’intera ciclabile dell’Alta Val di Non. Particolare attenzione è dedicata all’ultimo tratto di ciclopedonale, ancora poco conosciuto, che collega i caratteristici paesini dell’alta valle al Passo della Mendola.

Un itinerario ad anello pensato per famiglie e ciclisti di ogni livello, perfetto per chi cerca una giornata attiva ma non impegnativa, a contatto con la natura e i

piccoli borghi dell’Alta Val di Non. Si parte con la guida da Fondo e si pedala lungo la pista ciclopedonale dell’Alta Val di Non, che attraversa boschi, praterie e paesini.