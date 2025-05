APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * PRIMAVERA: «VAL CANALI, DUE GIORNATE TRA NATURA E DIVERTIMENTO (10-11/5)»

12.12 - martedì 6 maggio 2025

Due giornate tra natura e divertimento nella splendida conca della Val Canali. Incorniciata dalle maestose Pale di San Martino, sabato 10 e domenica 11 maggio con la Primavera in Val Canali la piccola valle apre simbolicamente le proprie porte invitando a (ri)scoprirla in una delle sue vesti migliori, quella primaverile.

Un weekend dedicato alla natura, allo stare insieme e alla riscoperta di saperi di un tempo e giochi di una volta in una cornice autentica e spettacolare.

Una due giorni che si aprirà sabato 10 maggio dalle ore 16 alle ore 19 con un pomeriggio di primavera tra i prati in fiore e il profumo del bosco, salendo lungo un esclusivo camminamento guidato ai ruderi di Castel Pietra in compagnia delle Guide Alpine Aquile di San Martino. Non mancheranno una tappa alla scoperta del Tabià dele Cesurette con gli operatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, e un goloso aperitivo a km0 a cura dei ristoratori della Val Canali.

Domenica 11 maggio sarà la volta della Primavera in Val Canali vera e propria, organizzata dal Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino in collaborazione con gli allevatori e gli operatori della Val Canali. Tra divertenti laboratori, tour in carrozza, passeggiate con i pony e uscite guidate nei dintorni di Villa Welsperg, grandi e piccoli potranno trascorrere una giornata nel cuore del Parco Naturale, a tu per tu con la natura e con gli animali, per imparare a riconosce e a rispettare ciò che ci circonda. Non mancheranno poi le opportunità di seguire alcune attività organizzate come ad esempio “Chi è passato di qua?” alla ricerca delle tracce degli animali o quelle dedicate ai pollini, gli impollinatori e gli alberi e le resine aromatiche. La giornata è libera ed aperta a tutti, ma con il ticket giornaliero (€ 5,00 dagli 8 anni in su) si può partecipare al momento della colazione, ad una delle attività organizzate a scelta (fino ad esaurimento posti), ad un giro in carrozza e ad una breve passeggiata con i pony.

Per il pranzo, ristoranti, agriturismi e malghe della Val Canali sono aperti e pronti ad offrire gustosi piatti a base di prodotti locali e di stagione. In alternativa, possibilità di pasti veloci (panini, dolci, ecc.) fino alle ore 12.30 presso il punto ristoro allestito a Villa Welsperg, a cura dei ristoratori della Val Canali.

Nel pomeriggio poi le attività proseguono sparse tra le strutture ricettive dell’intera Val Canali. A partire dalle 14:30 ci si potrà sbizzarrire tra laboratori dedicati alla caseificazione, al burro e ai canederli, con il tiro con l’arco, pilates e ascoltando i canti del Coro Vanoi. Maggiori informazioni su queste attività e sulle loro location e su tutte le attività del mattino, gli orari e i link per la prenotazione sono disponibili a questi link:

https://book.parcopan.org/it/esperienza/primavera-in-val-canali

https://www.sanmartino.com/it/primavera_in_val_canali/

In un”ottica di sostenibilità e di rispetto della natura, nella giornata di domenica la Val Canali verrà chiusa al traffico veicolare dalle 09:30 alle 12:00 e sarà raggiungibile quindi solamente con bus navetta, a piedi o in bici. Per la navetta le corse in salita sono previste da Fiera di Primiero alle ore: 9.00 – 10.00 – 11.00; corse in discesa alle ore: 14.00 – 16.00.