APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * MEZZANO ROMANTICA 2025: «NELLA SETTIMANA DEDICATA ALL’OPERA LIRICA TRENTINO MUSIC FESTIVAL PORTA IN SCENA HAENDEL, PUCCINI E STRAUSS (22-26/7)»

Trentino Music Festival per Mezzano Romantica 2025 – gli appuntamenti dal 22 al 26 luglio. La quarta settimana del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica è interamente dedicata all’opera lirica, come sempre presso l’auditorium di Primiero, con inizio alle ore 20.45. Debuttano infatti le opere che vedono protagonisti gli studenti dei corsi di canto lirico del Festival.

Si inizia martedì 22, e in replica sabato 26 luglio, con Alcina di Georg Friedrich Haendel, con la direzione di Neal Goren e la regia di Jose Maria Condemi: si tratta di un’opera ispirata all’Orlando furioso di Ariosto, ed è famosa per la bellezza di molte aire, divenute famose, e anche per la difficoltà e il virtuosismo che i cantanti devono affrontare.

Mercoledì 23 e 25 luglio, poi, debuttano nella stessa serata Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e Ariadne auf Naxos di Richard Strauss; la prima con la direzione di Valeria Racco e la regia di David Gatley, la seconda diretta da Arthur Fagen e con la regia sempre di David Gatley. L’opera di Puccini, una delle sue più famose, riprende la commedia dell’arte, con una storia intricata di sotterfugi e inganni, ambientata nella Firenze del Medioevo. L’opera di Strauss, invece, si svolge nella casa di un ricco viennese, dove è in programma una rappresentazione musicale che dovrebbe unire opera seria e comica, e che poi, per volere del padrone di casa, si confonde e si sviluppa in differenti stili musicali.

Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito.