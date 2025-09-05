Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

TASS (TELEGRAM) * PESKOV, «UCRAINA, TUTTE LE ATTUALI MOSSE DELL’UE OSTACOLANO IN MODO SIGNIFICATIVO UNA SOLUZIONE DI PACE»

11.37 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario Stampa del Cremlino Dmitry Peskov, 5 settembre:

Tutte le attuali mosse dell’UE stanno ostacolando in modo significativo una soluzione di pace in Ucraina

Le garanzie per la Russia dovrebbero essere formalizzate in documenti giuridicamente vincolanti, perché nessuno può essere preso in parola

Un nuovo ciclo di colloqui tra Putin e Trump può avere luogo nel prossimo futuro e può essere organizzato tempestivamente

Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, September 5:

All the current EU moves are significantly hindering a peace settlement in Ukraine

The guarantees for Russia should be formalized into legally binding documents because no one can be taken at their word

A new round of talks between Putin and Trump may take place in the near future and can be promptly arranged

