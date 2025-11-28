APT ROVERETO (TN) * “I NATALI DELLA VALLAGARINA“: «NUMEROSE LE INIZIATIVE CHE DAL 5 DICEMBRE ANIMERANNO I BORGHI DI MONTAGNA, TRA MUSICA E GASTRONOMIA»

16.32 - venerdì 28 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Proseguono gli eventi de “I Natali della Vallagarina”, un progetto di ApT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, che mette in sinergia le città e i paesi della valle, ognuno dei quali declina il Natale in base alla propria cultura e alle proprie tradizioni. A Rovereto, dopo il grande successo del fine settimana inaugurale, prosegue senza sosta la programmazione di Rintocchi di Luce, tra musica, gastronomia, arte e cultura. Il progetto vede protagonisti l’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, il Consorzio Rovereto in Centro e Rovereto Città della Pace, con la collaborazione e il sostegno di Dolomiti Energia, BTS Banca Trentino-Südtirol, Cassa Rurale Alto Garda Rovereto e Fondazione Caritro. Ad accogliere turisti e cittadini nel centro storico, uno spettacolo visivo unico grazie all’illuminazione di piazze e palazzi, in un vero e proprio progetto scenografico firmato da protagonisti del settore del calibro di Mariano de Tassis.

I toni del bianco caldo e del blu, colori scelti in omaggio al Centenario di Maria Dolens, disegnano un percorso suggestivo nel cuore della città. Il mese di novembre si conclude con un fine settimana denso di iniziative per famiglie, concerti, spettacoli teatrali e molto altro. Venerdì 28 novembre alle 11.00, in calendario l’inaugurazione de “Il dono dei sogni alla luce dell’amore. Presepe di Speranza”, un percorso espositivo alla Fondazione Campana dei Caduti, dedicato al presepe in ceramica Raku realizzato nell’atelier di arteterapia del Gruppo Atena.

Sabato 29 novembre dalle 11.00 alle 19.30, MoM Officina ospiterà la presentazione della Guida Slow Wine 2026, con la Mostra mercato e una selezione di circa 20 cantine del territorio, accomunate dall’attenzione alla qualità e alla sostenibilità. A dare il benvenuto a dicembre, lunedì alle 10.30 l’inaugurazione dell’opera murale “In the Swing of Freedom” di Andrea Fontanari, presso l’Ex Setificio Colle Masotti. Un progetto a cura del Comune di Rovereto con la curatela del Mart, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento. Arte, memoria e valori universali della pace si fondono, in un dialogo tra storia e presente. A partire da lunedì 1 dicembre, diverse location del centro storico accoglieranno invece le opere di Rabarama, artista di origini romane conosciuta in tutto il mondo. Le sculture saranno collocate davanti al Giardino delle Essenze, in Largo G.M. della Croce e in Via Mazzini, angolo Via Scuole.

Spostandoci in bassa Vallagarina, prosegue il Natale al Castello di Avio, che si appresta ad accogliere i visitatori per il secondo weekend di apertura, sabato 29 e domenica 30 novembre. A corredo del tradizionale mercatino, concerti, attività e visite guidate a tema per esplorare il maniero in un’atmosfera di festa. Ma il Natale prosegue anche fuori le mura, con una ricca programmazione di concerti ed eventi culturali nel comune di Avio.

Sull’altra sponda dell’Adige, ad Ala, è tempo di partire per il “Natale nei Palazzi Barocchi”. Sabato 29 e domenica 30 novembre, un viaggio nel tempo dove figuranti in costume accompagneranno gli ospiti nelle visite guidate dei palazzi, all’interno dei quali saranno in mostra prodotti artigianali. Novità di quest’anno, la bolla “Sorsi di Natale” a Palazzo Scherer, un angolo magico dedicato agli amanti del buon vino nel cuore della cittadina, dove sarà possibile scoprire e degustare le migliori etichette del territorio. La Bolla sarà aperta fino al 21 dicembre, ogni sabato e domenica dalle 11.00 alle 22.00 e lunedì 8 dicembre. Il progetto vede il sostegno di Metalsistem e Itas Mutua.

Risalendo la vallata, sabato 29 e domenica 30 novembre “Accendiamo il Natale” a Patone: le corti del borgo prenderanno vita tra mercatini, osterie, spettacoli e il Villaggio di Natale, all’interno di un programma di eventi diffusi che coinvolge le frazioni del Comune di Isera. Sabato 29 novembre, Nomi inaugura la “Casetta del Natale” in Piazza Springa, a preannunciare il ricco calendario di iniziative del “Natale dei Presepi Monumentali”. La favola prosegue negli altri comuni della destra Adige e dell’Alta Vallagarina tra presepi, concerti e stand enogastronomici. Dal 29 novembre all’8 dicembre, Volano ospiterà il “Mercatino missionario”, presente anche a Besenello da venerdì 5 dicembre a lunedì 8 dicembre. Venerdì 5 dicembre aprirà infine il “Christmas Village” a Calliano, un viaggio in magiche atmosfere ai piedi di Castel Beseno, tra luci soffuse e profumo di vin brulé.

Insomma, tutto è pronto per un dicembre all’insegna di emozioni autentiche. Numerose le iniziative che, dal 5 dicembre, animeranno anche i borghi di montagna: a Brentonico è quasi tempo di “Natale di montagna”, mentre le Valli del Leno si preparano ad accogliere turisti e visitatori tra spettacoli, momenti conviviali, visite ai presepi e l’arrivo di San Nicolò e Santa Lucia. In Vallarsa, sabato 6 e domenica 7 dicembre torna l’attesissimo appuntamento con il “Villaggio di Natale di Camposilvano”, nell’ambito del quale sarà possibile assistere alla tradizionale sfilata dei Krampus, in programma domenica 7 dicembre. A Trambileno, la magia inizia venerdì 5 dicembre con l’arrivo di San Nicolò e dei Krampus a cura della Pro Loco, mentre a Terragnolo la festa inizia sabato 6 dicembre con Staydileri, una serata di musica ed enogastronomia per attendere il Natale in compagnia.

Per tutti gli aggiornamenti e i dettagli sui Natali della Vallagarina vai su www.visitrovereto.it/natale