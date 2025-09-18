APT GARDA DOLOMITI (TN) * “MESE DEL GUSTO“: «AL VIA 20 ESPERIENZE TRA DEGUSTAZIONI, SHOW COOKING ED ESCURSIONI (28/9 – 9/11)»

15.56 - giovedì 18 settembre 2025

Con l’arrivo dell’autunno, il Garda Trentino si veste di nuovi colori e profumi tra borghi, frantoi, cantine e piazze. È in questo scenario che il Mese del Gusto torna dal 28 settembre al 9 novembre, con una rassegna di dodici eventi per celebrare i sapori d’autunno, le tradizioni culinarie, i piccoli produttori e la ristorazione a km 0.

Il calendario di esperienze ed eventi è stato presentato oggi, giovedì 18 settembre, a Riva del Garda presso la Fraglia Vela Riva, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, il Sindaco Gianni Carotta e l’Assessore al Turismo del Comune di Ronzo-Chienis Davide Caglierotti, il Sindaco del Comune di Drena Simone Bombardelli, il Direttore di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Oskar Schwazer, il Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Sergio Valentini, il Presidente Ristoratori Riva del Garda Paolo Turrini, il Direttore di Troticoltura Armanini Antonio Costantini, il Presidente del Biodistretto della Valle dei Laghi Marco Pisoni, i membri del CdA dell’APT, Sara Crosina della Pro Loco Tiarno di Sotto, Irene Simonetti e Ivo Chistè della Pro Loco Lasino Lagolo, Kevin Ghezzi dell’Associazione Tennova, Sebastiano Miori e Manuel Gnesotto dell’Associazione Tutela Maroni di Drena, Nicole Andreolli della Pro Loco Cavrasto e Francesco Mandelli del Comitato Broccolo di Torbole.

“Il Mese del Gusto non è soltanto un evento, ma la firma di autenticità del nostro territorio. La sua forza sta nel valorizzare i prodotti locali che ci rappresentano, perché è nei piatti che si assapora un territorio. Grazie a questa rassegna abbracciamo un territorio ampio e variegato, con eccellenze che si differenziano ma che, allo stesso tempo, ci uniscono,” ha dichiarato il Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi.

Giunto alla sua terza edizione, Mese del Gusto si conferma come un progetto che unisce associazioni e attori del territorio, sotto il coordinamento di Garda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A., per fare rete, aumentare la qualità degli appuntamenti e condividere una comunicazione capace di valorizzare identità e stagionalità.

“Quella di quest’anno è l’edizione più grande e gustosa di sempre del Mese del Gusto: un ricco programma che conta ben 12 eventi dedicati ai nostri prodotti enogastronomici, anche in chiave creativa e contemporanea. A questi si affiancano le Garda Trentino Experience, i menu tematici nei ristoranti aderenti e tante altre occasioni per scoprire – o riscoprire – i sapori autentici del nostro territorio. Un viaggio nel gusto che è anche un omaggio alla passione di chi produce, cucina e accoglie ogni giorno con professionalità e cura,” ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Le novità e gli highlights di “Mese del Gusto”

Tra i nuovi eventi di quest’anno, la rassegna presenta domenica 5 ottobre a Tenno Laghet con gusto, con un programma ricco di esperienze e attività alla scoperta del territorio, tra percorsi del gusto, yoga e passeggiate guidate.

La seconda novità sarà invece sabato 8 novembre con la Cena del broccolo di Torbole, un’anteprima gourmet per celebrare il figlio del vento, in attesa della festa dedicata a gennaio.

Il ricco programma di eventi propone poi:

In occasione di ogni evento, sarà inoltre possibile prenotare oltre 20 esperienze proposte, dalle degustazioni agli show cooking, dalle escursioni guidate a momenti culinari della tradizione o gourmet.

Nelle giornate di sabato durante “Mese del Gusto” sarà anche attivo Wine&Go, uno shuttle “sali e scendi” con partenza da Riva del Garda e Arco che collega le cantine della Valle dei Laghi permettendo di salire e scendere quando si vuole, scegliere le visite e costruire il proprio itinerario tra vigneti, profumi e racconti di cantina. Con un unico biglietto si ricevono 3 voucher da utilizzare nella cantina che si preferisce: tre calici a scelta, un calice con finger food, un calice di grappa o Vino Santo con mini-dessert. Il servizio è attivo dalle 11:00 alle 20:00 con tre corse di andata e tre di ritorno, e consente anche di depositare le bottiglie acquistate per poi ritirarle al rientro.

Infine, durante tutti i fine settimana della rassegna, dieci ristoranti del territorio proporranno i Menu del Gusto, con ricette stagionali che valorizzano i prodotti protagonisti degli eventi, dall’olio extravergine di oliva del Garda alle verdure bio della Val di Gresta, dal pesce d’acqua dolce fino a maroni e noci.

Per tutte le informazioni su prezzi e prenotazioni, si invita a visitare il sito dedicato.