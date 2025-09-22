APT ALPE CIMBRA (TN) * ALPITUDINI: «SUCCESSO PER IL PENULTIMO APPUNTAMENTO CON I “THE RUMPLED“, ULTIMA TAPPA IL 12/10 A NOSELLARO CON “I LUF“»

13.10 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alpe Cimbra (TN): al Festival Alpitudini successo per il concerto dei The Rumpled. Alpitudini: successo per il penultimo appuntamento con i The Rumpled. Ultima tappa il 12 ottobre a Nosellaro con I Luf.

Oltre 500 persone hanno preso parte domenica 21 settembre al penultimo appuntamento di Alpitudini, il festival promosso dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in collaborazione con i Comuni di Folgaria e Luserna, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Al Drago Vaia Regeneration di Lavarone protagonista è stata l’energia travolgente dei The Rumpled, band trentina capace di coinvolgere e far ballare il pubblico con le proprie sonorità folk-rock. Un successo che conferma la capacità del festival di coniugare musica, cultura e valorizzazione del territorio.

Oltre ai concerti, Alpitudini ha proposto incontri dedicati a temi cruciali come il cambiamento climatico, la vita in montagna, l’agricoltura sostenibile e proiezioni di cinema all’aperto. Al Drago non è mancata la presenza della Cooperativa di Comunità Greenland e dell’APT, che hanno portato il loro contributo illustrando nuovi modelli di fruibilità della montagna attraverso l’arte partecipativa del progetto echoin.art.

L’ultimo appuntamento del festival è atteso per sabato 12 ottobre alle ore 15 a Nosellaro, dove a salire sul palco saranno I Luf, gruppo folk-rock bresciano pronto a chiudere in festa questa seconda edizione di Alpitudini.

Vuoi che lo adatti a uno stile più istituzionale e formale (da quotidiano locale) o preferisci un tono più leggero e narrativo (da magazine culturaleAlpitudini: successo per il penultimo appuntamento con i The Rumpled. Ultima tappa il 12 ottobre a Nosellaro con I Luf

LAVARONE – Oltre 500 persone hanno preso parte domenica 21 settembre al penultimo appuntamento di Alpitudini, il festival promosso dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in collaborazione con i Comuni di Folgaria e Luserna, giunto quest’anno alla sua seconda edizione.

Al Drago Vaia Regeneration di Lavarone protagonista è stata l’energia travolgente dei The Rumpled, band trentina capace di coinvolgere e far ballare il pubblico con le proprie sonorità folk-rock. Un successo che conferma la capacità del festival di coniugare musica, cultura e valorizzazione del territorio.

Oltre ai concerti, Alpitudini ha proposto incontri dedicati a temi cruciali come il cambiamento climatico, la vita in montagna, l’agricoltura sostenibile e proiezioni di cinema all’aperto. Al Drago non è mancata la presenza della Cooperativa di Comunità Greenland e dell’APT, che hanno portato il loro contributo illustrando nuovi modelli di fruibilità della montagna attraverso l’arte partecipativa del progetto echoin.art.