COMUNE TRENTO * INDICE SPORTIVITÀ 2025 – “IL SOLE 24 ORE“: IANESELLI, «IL NOSTRO TERRITORIO RITORNA SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO, ORGOGLIOSI DEL RISULTATO»

La classifica del Sole 24 ore. Indice di sportività 2025, Trento torna in testa. Ottime performance sono state ottenute nelle 4 principali categorie: strutture sportive (2° posto), sport di squadra (8°), sport individuali (1°), sport e società (1° posto). Il sindaco: “Orgogliosi del risultato, che ripaga gli investimenti di questi anni sia nelle grandi strutture sportive come nei piccoli campetti diffusi nei parchi della città”.

Buone notizie per lo sport trentino. A pochi giorni dalle super medaglie conquistate da Nadia Battocletti ai Mondiali di Atletica di Tokyo, arriva un’altra consacrazione: secondo la classifica de il Sole-24 ore che analizza l’indice di sportività in Italia, Trento è di nuovo il territorio più sportivo di tutto il Paese. Trento ritorna sul gradino più alto del podio con mille punti (e un distacco di 180 dalla seconda, Firenze) grazie alle ottime performance nelle quattro principali categorie: strutture sportive (2° posto), sport di squadra (8°), sport individuali (1°), sport e società (1° posto), indicatore questo che misura le relazioni tra sport, economia e realtà sociale.

Il sindaco di Trento Franco Ianeselli commenta così il risultato: “Siamo davvero orgogliosi del primato della provincia di Trento, che ritorna a prendersi il primo posto nella classifica dei territori più sportivi. Il risultato ripaga gli investimenti di questi anni nelle strutture sportive, in quelle grandi come nei piccoli campetti diffusi nei parchi della città. Al successo hanno contribuito anche altri fattori. Per esempio i progetti, forse meno appariscenti, che portano lo sport a scuola, la gestione di alcuni spazi di quartiere con la formula dei beni comuni, il sostegno all’associazionismo.

E, non da ultimo, il rafforzamento della struttura di Asis, che in questi anni è andata oltre il tradizionale ruolo di gestione. Tutti questi fattori fanno sì che lo sport a Trento sia un fenomeno sociale diffuso, che mobilita migliaia di volontari, che promuove non solo l’agonismo ma anche l’aggregazione e l’adozione di stili di vita sani a tutte le età”. La ricerca svolta da Pts, società di consulenza strategica e direzionale, dopo Trento posiziona tra le dieci province più sportive Firenze, Milano, Bergamo, Bologna, Genova, Trieste, Torino, Rimini e Cagliari. Il Mezzogiorno è in coda, con Sud Sardegna ultima.

L’indice, giunto alla sua 19esima edizione, è calcolato su 32 parametri. Grandi eventi, atleti tesserati e società sportive, risultati (individuali e di squadra), sport paralimpico, investimenti, turismo sportivo e scuole di formazione sono tra gli indicatori che vanno a comporre la classifica.

Per quanto riguarda la prima categoria (Strutture sportive), Trento si classifica 8a per gli atleti tesserati, 5a per tecnici e ufficiali di gara, enti di promozione sportiva 57a, tasso di praticabilità sportiva 33a, attrattività eventi sportivi 2a, discipline sportive associate 3a, investimenti nello sport 84a.

Nella seconda categoria (Sport di squadra) le posizione ottenute sono per il calcio professionistico la 59a, calcio dilettanti 65a, basket 9a, volley 5a, altri sport di squadra 29a società dilettantistiche 34a, squadre e territorio 31a. Nella terza macro-area (Sport individuali), per quanto riguarda il ciclismo Trento è 3a, per l’atletica 2a, per il nuoto è 36a, per il tennis 24a, sport invernali 2a, sport dell’acqua 17a, sport indoor 71a, outdoor 3a, motori 53a.

Nella quarta categoria (Sport e società), Trento è 2a per sport e bambini, 3a per sport femminile, 2a per sport e amatori, 17a per sport paralimpico, 98a per formazione per lo sport, 38a per mass media e giornalisti, 5a per imprese per lo sport, 5a per sport e turismo e natura, 13a sport, storia e cultura.

Il podio. Secondo i ricercatori, il primato di Trento riflette un sistema sportivo territoriale caratterizzato da una radicata rete di impianti e società sportive, diffuse relazioni fra sport, economia e realtà sociale, a cui si aggiungono gli ottimi risultati dei suoi atleti. Nei 32 indicatori la provincia conquista nove podi (pur senza primi posti) e altri sei piazzamenti in top ten. Alle sue spalle arriva Firenze reduce da due quarti posti consecutivi: un risultato dovuto soprattutto a tre primati parziali (per enti di promozione sportiva, sport femminile e nuoto) e altre due presenze sul podio.

Sale dal quinto al terzo posto Milano: il capoluogo della Lombardia precede al fotofinish un altro territorio lombardo, Bergamo, lo scorso anno al primo posto. A livello regionale la Lombardia è sempre leader con sei province nelle prime venti della graduatoria generale. A seguire, con due rappresentanti, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige.

Il Mezzogiorno: dopo Cagliari bisogna scendere fino alla 43ª posizione per trovare un’altra città del sud Italia: è Napoli, non solo per lo scudetto nel calcio, ma soprattutto per l’eredità positiva delle Universiadi del 2019. Asti (91° posto), Viterbo (94°) e Lodi (99°) sono i fanalini di coda del Centro-Nord, mentre Vibo Valentia e Sud Sardegna chiudono la classifica generale.