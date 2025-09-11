ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * REVISIONE “PACOBACE“: «APPROVATA LA MIA MOZIONE, PIÙ RAPIDITÀ E MISURE ADEGUATE NELLA GESTIONE DEGLI ORSI PROBLEMATICI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Avviare l’iter di revisione del PACOBACE in intesa con le altre Regioni e Province autonome firmatarie. Questa mozione nasce in considerazione del fallimento del progetto LIFE Ursus, dell’aumento dei casi emergenziali nella gestione dell’orso, dei danni e delle aggressioni, della morte di Andrea Papi, dell’esito dei referendum sul territorio, che esprime preoccupazione per la sicurezza e l’economia locale, nonché, in aggiunta a quanto già fatto da questa Giunta, della necessità di favorire una migliore gestione degli orsi altamente problematici.