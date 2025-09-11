Popular tags:
ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * REVISIONE “PACOBACE“: «APPROVATA LA MIA MOZIONE, PIÙ RAPIDITÀ E MISURE ADEGUATE NELLA GESTIONE DEGLI ORSI PROBLEMATICI»

17.58 - giovedì 11 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –
///

Avviare l’iter di revisione del PACOBACE in intesa con le altre Regioni e Province autonome firmatarie. Questa mozione nasce in considerazione del fallimento del progetto LIFE Ursus, dell’aumento dei casi emergenziali nella gestione dell’orso, dei danni e delle aggressioni, della morte di Andrea Papi, dell’esito dei referendum sul territorio, che esprime preoccupazione per la sicurezza e l’economia locale, nonché, in aggiunta a quanto già fatto da questa Giunta, della necessità di favorire una migliore gestione degli orsi altamente problematici.

Approvata la mia mozione con oggetto la modifica del Piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali (PACOBACE), che prevede i criteri e le procedure d’azione adottabili nei confronti di orsi problematici, oltre all’intervento in situazioni critiche.
Il dispositivo approvato prevede:
• avviare la procedura di revisione di PACOBACE unitamente alle altre Regioni dell’arco alpino firmatarie (Provincia autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto);
• la modifica della tabella 3.1 allegata a PACOBACE, dove, negli atteggiamenti altamente problematici dell’orso, ossia quando attacca con contatto fisico, quando segue intenzionalmente le persone, quando cerca di penetrare nelle abitazioni;
• la rimozione della captivazione;
• tra le azioni energiche rimane solo la rimozione;
•la cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio è spostata tra le azioni leggere (non più energiche come ora).
*

Eleonora Angeli
Consigliere Provinciale e Regionale
Presidente Gruppo Consiliare Noi Trentino per Fugatti Presidente

 

 

Scarica PDF [66.56 KB]

 

Scarica PDF [126.91 KB]

 

