AC TRENTO * “TRENTINO CUP”: «FEYENOORD ROTTERDAM IN FESTA AL BRIAMASCO, LA PRIMA COPPA VOLA IN OLANDA»

21.26 - giovedì 1 maggio 2025

Feyenoord in festa al Briamasco: la prima edizione della Trentino Cup vola in Olanda. Oltre 350 bambini e bambine, in rappresentanza di 24 squadre italiane e internazionali, hanno animato la Trentino Cup, trasformando il Briamasco in una vera festa del calcio giovanile. Ad alzare la coppa è stato il Feyenoord Rotterdam, davanti al Torino e al Monza. Domani riflettori sulla Patto Trentino Cup.

Il Feyenoord Rotterdam solleva al cielo la prima edizione della Trentino Cup. In uno Stadio Briamasco gremito, la formazione olandese si prende la scena del torneo internazionale, riservato alla categoria Pulcini, ed inserito all’interno della grande kermesse di calcio giovanile organizzata dall’A.C. Trento 1921, in corso di svolgimento in questi giorni. Il Feyenoord ha superato nella finale del girone Oro il Torino e il Monza, chiudendo davanti a tutti e conquistando il trofeo. Ai piedi del podio il Trento, autore di un ottimo torneo. Grande sorpresa dell’edizione l’Alta Giudicarie, protagonista di un cammino entusiasmante che l’ha portata a competere alla pari con squadre blasonate.

L’evento ha visto scendere in campo 24 squadre e oltre 350 bambini e bambine, provenienti dal Trentino, dall’Italia ma anche dall’estero. Un’autentica festa del calcio giovanile, vissuta con entusiasmo e partecipazione da parte di atleti, tecnici e famiglie. Protagonisti assoluti i giovani talenti del club olandese, capaci di imporsi prima nel girone mattutino e poi di dominare anche la fase finale del pomeriggio, aggiudicandosi il girone Oro grazie a una serie di prestazioni convincenti e spettacolari. Le tribune dello Stadio Briamasco sono rimaste gremite per tutta la giornata, con genitori, appassionati e tifosi che hanno animato l’impianto tra cori, applausi e un contagioso entusiasmo.

Da sottolineare soprattutto quello dei tifosi del Salzburg e dei Solteri che non hanno mai spesso di incitare i bambini in campo. Le squadre partecipanti hanno giocato con la formula 7 contro 7.

Ad impreziosire la giornata, anche il Village allestito a bordocampo che ha ospitato attività ludiche, stand e spazi d’incontro. Il punto dedicato all’A.C. Trento è stato tra i più frequentati, soprattutto grazie alla presenza di alcuni volti noti della prima squadra: Samuel Di Carmine, Davide Vitturini, Sergio Barlocco, Francesco Disanto e Leonardo Di Cosmo. Acclamati dai piccoli tifosi, i calciatori si sono concessi a selfie e autografi.

La kermesse dedicata al calcio giovanile proseguirà domani, venerdì 2 maggio, con un altro imperdibile appuntamento. A partire dalle ore 14, infatti, si terrà la Patto Trentino Cup, torneo riservato alla categoria Primi Calci, con la formula 5 contro 5. Scenderanno in campo ventiquattro squadre provenienti da tutta la provincia: Alense, Altopiano Paganella, Alpe Cimbra, Alta Anaunia, Alta Giudicarie, Alta Valsugana, Arco, Bassa Anaunia, Civezzano, Dolasiana, Dro Alto Garda, Val di Fiemme, Invicta Duomo, Porfido Albiano, Predaia, Riva del Garda, Rotaliana, Solteri, Tnt Monte Peller, Val di Cembra, Valsugana Scurelle, Vipo Trento e Virtus Rovere.

