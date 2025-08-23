A.C. TRENTO 1921 * CALCIO “SERIE C”: «I GIALLOBLÙ INIZIANO COL PIEDE GIUSTO: CAPONE E TRIACCA FIRMANO IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE»

21.35 - sabato 23 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella prima giornata di Serie C Now i Gialloblù si impongono 2-0 in trasferta contro la Giana Erminio. Decidono le reti siglate da Capone e Triacca. Il prossimo impegno per il Trento sarà domenica 31 agosto alle ore 18 allo stadio Briamasco contro l’Union Brescia.

Nella prima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi il Trento apre con una vittoria sul campo della Giana Erminio, imponendosi in trasferta per 2-0. Un successo prezioso che regala ai gialloblù i primi tre punti stagionali e porta entusiasmo in vista del prosieguo del torneo. La formazione di Tabbiani si dimostra padrona della gara, senza correre particolari rischi ma anzi costruendo con ordine e qualità in fase di manovra e riuscendo a rendersi più volte pericolosa.

A decidere l’incontro sono le reti di Capone, in avvio di ripresa, e del giovane Triacca. Cronaca. Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo composto da Triacca, Cappelletti, Corradi e Maffei. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Fossati, nel ruolo di play, e Giannotti; in attacco Dalmonte e Capone sui lati con Pellegrini al centro del tridente. È la Giana Erminio a farsi vedere per prima in avanti: poco prima del quarto d’ora Ruffini trova in area Akammadu che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

La risposta del Trento è immediata e porta la firma di Dalmonte che impegna Mazza, obbligato alla respinta. Poco più tardi è ancora l’esterno offensivo gialloblù a trovarsi a tu per tu con l’estremo difensore di casa, che si supera ipnotizzandolo e mantenendo il risultato sullo 0-0. Nella seconda metà di frazione Tabbiani richiede un consulto al Football Video Support, novità introdotta quest’anno in Serie C, per un presunto tocco di mano in area avversaria ma, dopo la revisione, l’arbitro conferma la decisione iniziale, non concedendo il calcio di rigore.

L’ultima occasione del primo tempo è di marca aquilotta: Fossati calcia dal limite dell’area, trovando però soltanto l’esterno della rete. In apertura di ripresa il Trento passa in vantaggio: Dalmonte confeziona un assist preciso che Capone sfrutta al meglio, deviando in rete per lo 0-1. La reazione dei padroni di casa arriva con Marotta, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Poco dopo l’ora di gioco è ancora la Giana Erminio a rendersi pericolosa con il diagonale di Ruffini, che però non inquadra lo specchio.

Al 71’ i gialloblù raddoppiano: il protagonista questa volta è il giovane Triacca, che, all’esordio in un campionato professionisti, sigla anche la sua prima rete tra i grandi, battendo Mazza con freddezza e fissando il risultato sul definitivo 0-2. Nel finale il Trento continua a spingere e così all’80’ colpisce la traversa con Maffei mentre, cinque minuti più tardi, arriva alla conclusione con il subentrato Chinetti che ci riprova anche poco dopo trovando l’opposizione di Mazza. Dopo questa bellissima vittoria e i primi tre punti conquistati in campionato, gli aquilotti torneranno in campo domenica 31 agosto alle ore 18 allo Stadio Briamasco dove affronteranno l’Union Brescia per la seconda giornata di Serie C Sky Wifi.

TABELLINO

GIANA ERMINIO – A.C. TRENTO 1921 0-2 (0-0)

RETI: 3’st Capone, 26’st Triacca

GIANA ERMINIO (3-5-2): Mazza; Colombara (13’st Vitale), Ferri (12’pt Piazza), Alborghetti; Previtali, Lamesta, Marotta, Nelli (13’st Pinto), Ruffini; Renda, Akammadu. A disposizione: Zenti, Magni, Nucifero, Berretta, Capelli, Pala, Occhipinti, Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal

TRENTO (4-3-3): Barlocco, Triacca, Cappelletti, Corradi, Maffei; Aucelli, Fossati (33’st Mehic), Giannotti (24’st Benedetti); Dalmonte (45’st Genco), Pellegrini (33’st Chinetti), Capone (24’st Cruz). A disposizione: Tommasi, Malinverni, Trainotti, Muca, Calzà. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Alfredo Iannello di Messina

ASSISTENTI: Marco Roncari e Stefano Petarlin di Vicenza

QUARTO UFFICIALE: Maksym Frasyniyak di Gallarate

OPERATORE FVS: Andrea Manzini di Voghera

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni.

Ammoniti: 4’pt Cappelletti, 7’pt Lamesta, 33’pt Giannotti, 4’st Dalmonte, 29’st Benedetti, 38’st Previtali, 42’st Pinto. Recupero: 3’+5’. Spettatori: 680 circa.

INTERVISTE

LUCA TABBIANI

«Era importante partire bene. L’inizio di stagione è sempre un momento particolare, ma i ragazzi hanno avuto lo spirito giusto per tutta la gara. L’atteggiamento e la voglia di restare in partita sono stati fondamentali. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più, ma nella ripresa siamo stati davvero molto bravi: ho visto tante cose che mi sono piaciute. La squadra è riuscita a far girare la palla molto velocemente. Abbiamo un gruppo di ragazzi giovani e dobbiamo continuare a lavorare per diventare sempre più precisi. Ha esordito anche Genco, un giovane che sta facendo molto bene così come Calzaà. Siamo partiti in questo modo e speriamo di riuscire a continuare anche nelle prossime partite su questa linea. Domenica ci aspetta una bellissima partita allo Stadio Briamasco contro una squadra molto forte. Sarà bello tornare a giocare in casa davanti al nostro pubblico che ci ha sempre sostenuto. Dovremo ripartire da quanto di buono fatto questo pomeriggio».

https://youtu.be/qNT-gAr9BqU

DANIELE TRIACCA

«Non avrei mai potuto sognare un esordio migliore tra i professionisti. Sono davvero contento, sia per la vittoria sia per la prima rete segnata con questa maglia. Ma ciò che mi preme di più è l’essere riuscito ad aiutare i miei compagni. Quando la palla è entrata in rete mi sono passati davanti tanti momenti e sono corso subito sotto i tifosi per esultare con loro, perché ci sono sempre stati vicini: è stato davvero bellissimo. Dedico questa rete alla mia famiglia, ai miei amici e alla mia ragazza. Nel corso dell’intervallo, il mister ci ha dato qualche indicazione e nella ripresa siamo riusciti a correggere qualche errore commesso in precedenza. Domenica avremo un’altra partita stimolante. Vogliamo proseguire su questa strada».

https://youtu.be/6RouH15hAlw

LINK FOTO (Credits Michael Giacca – A.C. Trento 1921)

https://drive.google.com/drive/folders/1DKMS5hs4yIjHYH9ak1IzlJeJwXXHcvBU?usp=share_link