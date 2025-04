ZELENSKIY (OFFICIAL TELEGRAM) * GUERRA: «OLTRE 100 DRONI D’ATTACCO RUSSI QUESTA NOTTE, 375 DALL’INIZIO DELLA SETTIMANA ( PIÙ DI 190 SONO “SHAHEED”)»

11.34 - mercoledì 30 aprile 2025

Kharkiv, Dnipro, Dobropillya e le altre nostre città e comunità. Oltre 100 droni d’attacco russi questa notte, 375 dall’inizio della settimana, di cui più di 190 sono “shaheed”.

A Kharkiv, più di 45 persone sono rimaste ferite in due ondate di attacchi, tra cui due bambini. La persona ferita più giovane ha solo cinque anni. A tutti viene fornita assistenza medica. Sono in corso le operazioni di soccorso sul territorio. Sono state colpite aree residenziali e sono stati danneggiati condomini, un ospedale e una scuola. In città ci sono in totale 13 postazioni civili.

A Dnipro, purtroppo, è morta una persona. Le mie condoglianze alla famiglia. Un altro è ferito. Anche le infrastrutture civili sono state colpite.

A Dobropilly è stato colpito un edificio minerario e sono rimasti danneggiati anche autobus e automobili. C’è una persona ferita.

I droni russi continuano a volare nei cieli dell’Ucraina per tutta la mattina. E così, ogni giorno. Ecco perché abbiamo bisogno di fare pressione sulla Russia, di sanzioni aggiuntive forti e che funzionino. È la pressione, non solo le parole o i tentativi di persuasione, che deve costringere la Russia a cessare il fuoco e porre fine alla guerra. Pressioni da parte degli Stati Uniti, dell’Europa, di tutti coloro che nel mondo credono che la guerra non abbia alcun posto sulla Terra. Abbiamo bisogno di ulteriori sistemi di difesa aerea per proteggere la nostra popolazione, il che renderà impossibile il terrore aereo russo.

Grazie a tutti coloro che sostengono l’Ucraina e gli ucraini in questo momento, a tutti coloro che stanno preparando nuove sanzioni contro la Russia per prolungare la guerra e pacchetti di difesa per l’Ucraina per proteggere la vita.

Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – «шахеди».

У Харкові внаслідок двох хвиль ударів поранені більш ніж 45 людей, і серед них двоє дітей. Наймолодшому пораненому п’ять років лише. Усім надається медична допомога. На місцях тривають рятувальні роботи. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

У Дніпрі, на жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним. Ще одна – поранена. Удару теж зазнала цивільна інфраструктура.

У Добропіллі влучили в будівлю шахти, пошкодили звичайні автобуси та автомобілі. Є поранена людина.

Весь ранок у небі над Україною продовжують літати російські дрони. І так – щодня. Саме тому потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск Сполучених Штатів, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим.

Дякую всім, хто підтримує Україну та українців у цей час, усім, хто готує нові санкції проти Росії за затягування війни й оборонні пакети для України заради захисту життя.