BANCA PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE / BANK FÜR TRENTINO-SÜDTIROL * “FESTA DEI SOCI”: «CINQUE SERATE ALLA TRENTINO MUSIC ARENA, DA MERCOLEDÌ 14 A DOMENICA 18 MAGGIO»

Da mercoledì 14 a domenica 18 maggio, vi aspettiamo alla Trentino Music Arena in Via di S. Vincenzo a Trento per cinque serate all’insegna della convivialità: cena in compagnia e, a seguire, musica dal vivo (fino alle 23.30) con una tribute band diversa ogni sera, per un viaggio musicale che spazia dai grandi successi internazionali a quelli italiani, dalla musica più attuale a quella intramontabile degli anni ‘80.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 14 Maggio

THE BEATLESTORY

(Tribute band dei The Beatles)

Giovedì 15 Maggio

LE STRADE DI MAX

(Tribute band degli 883 e Max Pezzali)

Venerdì 16 Maggio

ABBA SHOW

(Tribute band degli ABBA)

Sabato 17 Maggio

EVOLUTION ‘80

(Cover band della musica italiana e internazionale dagli anni ’80 a oggi)

Domenica 18 Maggio

BACK TO THE STARS

(Tribute band dei Coldplay)

Inizio serata alle ore 19.30 – Accoglienza dalle ore 18.30.

Ogni Socio può partecipare a una sola serata e portare con sé un accompagnatore.

Il contributo di partecipazione è di 5 € a persona e sarà interamente devoluto alla Fondazione Cassa Rurale di Trento, a sostegno della cooperativa sociale “Oltre gli ostacoli”.

In tanti ce lo chiedete, i tavoli saranno da 10 posti, potrete stare vicino a chi vi fa piacere, ma ci piace pensare che questa possa essere anche un’occasione per conoscersi tra Soci!

