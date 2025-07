09.58 - mercoledì 23 luglio 2025

L’Italia è, tra i grandi paesi europei, quello che ha speso meno risorse pubbliche in sanità negli ultimi 60 anni.

Gli ultimi dati OCSE mostrano che la spesa pubblica per la sanità è al 7% in Italia contro il 7,9% spagnolo, il 9,9% inglese, il 10,3% francese e l’11% tedesco.