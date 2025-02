VOLODYMYR ZELENSKYY * GUERRA: «TRE ANNI DI RESISTENZA, RINGRAZIO TUTTI COLORO CHE LAVORANO PER L’UCRAINA» (VIDEO)

09.46 - lunedì 24 febbraio 2025

Tre anni di resistenza. Tre anni di gratitudine. Tre anni di eroismo assoluto degli ucraini. Sono orgoglioso dell’Ucraina! Ringrazio tutti coloro che la difendono e la sostengono. Tutti coloro che lavorano per l’Ucraina. E possa il ricordo di tutti coloro che hanno dato la vita per il nostro stato e il nostro popolo essere eterno.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people be eternal.