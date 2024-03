TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI EUROMEDIA – EUROPEE: « LA CANDIDATURA DEI LEADER FA BENE A FORZA ITALIA » (RILEVAZIONI 28/3 – DIFFUSIONE 20/3)

17.20 - sabato 30 marzo 2024

Sondaggi elettorali Euromedia, il centrodestra al 45%.

Ma guadagnerebbe mezzo punto in più con Meloni e Tajani candidati. Elly Schlein dovrebbe accettare la proposta dell’Assemblea del suo partito di presentarsi come candidata alle elezioni europee di giugno, ma ancora non si sa cosa potrebbero fare gli altri leader. È anche per questo che pure Euromedia si occupa del tema ipotizzando, nei suoi ultimi sondaggi elettorali, due scenari, quello classico e quello con la candidatura di Schlein, Meloni, Tajani e Renzi nei rispettivi partiti.

Partiamo dal primo. Secondo Euromedia Fratelli d’Italia avrebbe il 27,5%, più che alle politiche del 2022, ma meno di quella soglia del 30% cui un anno fa sembrava di poter ambire. Il Pd, invece, non si discosta molto dal dato del settembre 2022, con il 19,3%. È una percentuale superiore a quella che le veniva attribuita prima della segreteria Schlein, ma inferiore alla soglia simbolica del 20%. Positivo, invece, il 17,5% del Movimento 5 Stelle, un dato superiore sia a quello delle politiche che a quello delle europee del 2019.

Sarà poi lotta accanita tra Lega e Forza Italia, con la prima solo di otto decimali al di sopra della seconda. Il partito di Salvini ha l’8,8% e quello di Tajani l’8%. Nel complesso, considerando lo 0,7% di Noi Moderati, tutto il centrodestra è al 45%, quindi più di un punto al di sopra che nel settembre 2022.

Non è molto positivo, per i sondaggi elettorali di Euromedia, l’esordio della probabile lista Stati Uniti d’Europa, che comprende +Europa, Italia Viva, Psi e altre formazioni minori. Avrebbe il 4,7%, che è meno di quel 6% circa che era la somma di queste forze.

Supera però Azione, in bilico proprio sul 4%,, la soglia delle europee. Al di sotto, invece, l’Alleanza Verdi e Sinistra, al 3,5%. La Lista Pace Terra Dignità di Santoro esordisce con il 2%, al di sopra di Libertà, che assomma Sud Chiama Nord, Italexit e molte altre forze autonomiste e sovraniste. Al 2,3% le liste minori.

Sondaggi elettorali Euromedia, la candidatura dei leader fa bene a Forza Italia.

Cosa succederebbe in caso di candidatura di quei quattro leader? Secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Euromedia a beneficiarne di più sarebbe Forza Italia. Con Tajani sulla scheda il partito passerebbe dall’8% all’8,3%, mentre Fratelli d’Italia, con la presentazione alle elezioni di Meloni salirebbe di due decimali al 27,9%, come il Pd, che con Schlein in lista andrebbe al 19,5%. La lista Stati Uniti d’Europa crescerebbe solo di uno 0,1% al 4,8% con Renzi candidato.

E gli altri partiti? A perdere di più sarebbe l’Alleanza Verdi e Sinistra, che andrebbe dal 3,5% al 3%, forse perché in tanti suoi sostenitori sceglierebbero il Pd con Schlein? Potrebbe essere anche un effetto della minore astensione, che scenderebbe, con le candidature dei leader, dal 39,5% al 38,7%. In forte diminuzione per questi sondaggi elettorali anche i voti per i partiti minori, dal 2,3% all’1,9%, mentre per gli altri non ci sarebbero movimenti superiori al singolo decimale.