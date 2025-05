17.55 - venerdì 2 maggio 2025

Gli stati europei si stanno trasformando in regimi totalitari — parlamentare russo di alto rango

“Il sistema politico basato su principi democratici, come la concorrenza, la libera espressione della volontà popolare, i diritti e le libertà, è ormai cosa del passato”, ha dichiarato il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin.

MOSCA, 2 maggio. /TASS/. I paesi europei si stanno trasformando in regimi totalitari guidati da politici e partiti impopolari, ha affermato il presidente della Duma di Stato russa, la camera bassa del parlamento, Vyacheslav Volodin, commentando la definizione di “estrema destra” del partito Alternativa per la Germania (AfD).

“Oggi, politici popolari in Germania, Francia, Romania e Moldavia vengono perseguiti e i partiti sono banditi. I paesi europei si stanno trasformando in regimi totalitari guidati da politici e partiti impopolari”, ha scritto sul suo canale Telegram, aggiungendo che ciò che sta accadendo può essere descritto come un “collasso della democrazia in Europa”.

“Non appena la leader del partito francese Rassemblement National, Marine Le Pen, è diventata la politica più popolare, superando in popolarità il presidente in carica [Emmanuel] Macron, è stata privata del diritto elettorale per cinque anni e chiamata a rispondere penalmente”, ha osservato.

Ha anche sottolineato l’annullamento delle elezioni del novembre 2024 in Romania, vinte dal politico dell’opposizione Calin Georgescu, a cui è stato impedito di partecipare a nuove elezioni. Oltre a ciò, Evghenia Gutsul, la responsabile dell’autonomia della Gagauzia moldava, che si è rifiutata di sostenere il percorso delle autorità moldave verso l’integrazione europea, è stata arrestata prima delle elezioni parlamentari, ha ricordato.

“Il sistema politico basato su principi democratici, come la competizione, la libera espressione della volontà popolare, dei diritti e delle libertà, è ormai un ricordo del passato”, ha sottolineato.

European states turning into totalitarian regimes — senior Russian MP

“The political system based on democratic principles, such as competition, free expression of people’s will, rights and freedoms, has become a thing of the past,” speaker of the Russian State DumaVyacheslav Volodin said.

MOSCOW, May 2. /TASS/. European countries are turning into totalitarian regimes led by unpopular politicians and parties, speaker of the Russian State Duma, or lower house of parliament, Vyacheslav Volodin said, commenting on the designation of the Alternative for Germany (AfD) party as “right-wing extremist.”

“Today, popular politicians in Germany, France, Romania, and Moldova are prosecuted, and parties are banned. European countries are turning into totalitarian regimes led by unpopular politicians and parties,” he wrote on his Telegram channel, adding that what is happening there can be described as a “collapse of democracy in Europe.”

“As soon as the leader of France’s National Rally party, Marine Le Pen, became the most popular politician having outstripped incumbent President [Emmanuel] Macron in ratings, she was deprived of electoral rights for five years and brought to criminal responsibility,” he noted.

He also pointed to the annulment of the November 2024 election in Romania, which were won by opposition politician Calin Georgescu, who was barred from taking part in a new election. Apart from that, Evghenia Gutsul, the head of Moldova’s Gagauz autonomy, who refused to support the Moldovan authorities’ course toward European integration, was arrested ahead of parliamentary elections, he recalled.

“The political system based on democratic principles, such as competition, free expression of people’s will, rights and freedoms, has become a thing of the past,” he emphasized.

