TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY * ACCORDO MINERALI: SEGRETARIO AL TESORO STATUNITENSE SCOTT BESSENT, «LA FIRMA TRA USA E UCRAINA DIMOSTRERÀ L’IMPEGNO DI WASHINGTON; PER UNA RISOLUZIONE PACIFICA DELLA CRISI»

09.34 - giovedì 1 maggio 2025

La firma dell’accordo sui minerali tra Stati Uniti e Ucraina dimostrerà l’impegno di Washington per una risoluzione pacifica della crisi ucraina, ha affermato in una nota il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent.

*

The signing of the minerals deal between the United States and Ukraine is set to demonstrate Washington’s commitment to peaceful settlement of the Ukrainian crisis, US Secretary of the Treasury Scott Bessent said in a statement.