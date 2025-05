TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * 80MO ANNIVERSARIO: «LA RUSSIA CELEBRA LA PARATA DEL GIORNO DELLA VITTORIA, IN PIAZZA ROSSA A MOSCA»

10.57 - venerdì 9 maggio 2025

La Russia celebra la parata del Giorno della Vittoria in Piazza Rossa a Mosca. La parata è iniziata con la marcia del gruppo stendardi della Guardia d’Onore del Reggimento Preobraženskij, che portava la bandiera nazionale russa e la leggendaria Bandiera della Vittoria, attraverso la Piazza Rossa.

MOSCA, 9 maggio. /TASS/. Una parata militare per commemorare l’80° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Grande Guerra Patriottica del 1941-1945 è iniziata sulla Piazza Rossa a Mosca.

La parata è iniziata con la marcia del gruppo stendardi della Guardia d’Onore del Reggimento Preobraženskij, che portava la bandiera nazionale russa e la leggendaria Bandiera della Vittoria, attraverso la Piazza Rossa. La Bandiera della Vittoria fu issata sul Reichstag dai soldati della 150ª Divisione Fucilieri Idritskaja nel maggio 1945.

Il presidente russo Vladimir Putin, veterani di guerra, ospiti e leader stranieri assistono alla parata dalla tribuna centrale in Piazza Rossa. Il Ministro della Difesa Andrej Belousov sta esaminando la parata, guidata dal Comandante in Capo delle Forze di Terra, Generale dell’Esercito Oleg Salyukov.

Le celebrazioni del Giorno della Vittoria a Mosca vedono la partecipazione dei leader di 27 stati stranieri, tra cui il Presidente cinese Xi Jinping, il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, il Presidente serbo Aleksandar Vučić, il Primo Ministro slovacco Robert Fico, il Presidente della Repubblica Serba Milorad Dodik, il Presidente della Bielorussia Aleksandr Lukašenko, il Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam To Lam, il Presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi, il Presidente palestinese Mahmoud Abbas, il Presidente venezuelano Nicolas Maduro, il Presidente etiope Taye Atske Selassie, il Presidente della Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo e altre autorità straniere.

Lo scorso anno, la Parata del Giorno della Vittoria russa sulla Piazza Rossa di Mosca ha coinvolto oltre 9.000 soldati, 61 sistemi d’arma e 15 aerei da combattimento. Quest’anno, unità di parata provenienti da 13 paesi prenderanno parte alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca. I contingenti militari stranieri comprenderanno unità di parata provenienti da Azerbaigian, Vietnam, Bielorussia, Egitto, Kazakistan, Cina, Kirghizistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Si prevede che l’unità cinese sarà il più numeroso contingente militare straniero alla Parata del Giorno della Vittoria di Mosca.

Quest’anno, si prevede che i veterani della Grande Guerra Patriottica dell’Unione Sovietica (1941-1945) provenienti da Stati Uniti e Israele parteciperanno alla Parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca.

Le colonne a piedi delle truppe russe alla parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca saranno composte da reggimenti, battaglioni e compagnie delle forze armate e delle forze armate, unità di parata della fanteria Suvorov, delle scuole navali e cadetti Nakhimov, membri del movimento giovanile della Giovane Armata, combattenti delle operazioni militari speciali e una banda militare consolidata.

I leggendari carri armati T-34 della Seconda Guerra Mondiale, simbolo fondamentale della Vittoria, guideranno tradizionalmente la colonna meccanizzata durante la parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca, seguita da veicoli blindati leggeri e pesanti e da equipaggiamenti militari avanzati.

///

Russia holds Victory Day Parade on Moscow’s Red Square

The parade began with a march of the banner group of the Preobrazhensky Regiment Honor Guard’s unit carrying the Russian national flag and the legendary Victory Banner across Red Square. MOSCOW, May 9. /TASS/. A military parade to commemorate the 80th anniversary of the Soviet Union’s Victory over Nazi Germany in the 1941-1945 Great Patriotic War began on Moscow’s Red Square.

The parade began with a march of the banner group of the Preobrazhensky Regiment Honor Guard’s unit carrying the Russian national flag and the legendary Victory Banner across Red Square. The Victory Banner was hoisted over the Reichstag by soldiers of the 150th Idritskaya Rifle Division in May 1945.

Russian President Vladimir Putin, war veterans, guests and foreign leaders are watching the parade from the central reviewing stand on Red Square. Defense Minister Andrey Belousov is reviewing the parade, which is commanded by Ground Forces Commander-in-Chief General of the Army Oleg Salyukov.

The Victory Day celebrations in Moscow are being attended by leaders of 27 foreign states, among them China’s President Xi Jinping, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, Serbian President Aleksandar Vucic, Slovak Prime Minister Robert Fico, President of Republika Srpska Milorad Dodik, President of Belarus Alexander Lukashenko, Cuban President Miguel Diaz-Canel, General Secretary of the Communist Party of Vietnam To Lam, Egyptian President Abdel Fattah El-Sisi, Palestinian President Mahmoud Abbas, Venezuelan President Nicolas Maduro, Ethiopian President Taye Atske Selassie, President of Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo and other foreign dignitaries.

Last year, Russia’s Victory Day Parade on Moscow’s Red Square involved over 9,000 troops, 61 weapons systems and 15 combat aircraft. This year, parade units from 13 countries are set to take part in the military parade on Moscow’s Red Square. The foreign military contingents will comprise parade units from Azerbaijan, Vietnam, Belarus, Egypt, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Myanmar, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. The Chinese parade unit is expected to be the largest foreign military contingent at Moscow’s Victory Day Parade.

Veterans of the Soviet Union’s 1941-1945 Great Patriotic War from the United States and Israel are expected to attend the Victory Day Parade on Moscow’s Red Square this year.

The foot columns of Russian troops at the military parade on Moscow’s Red Square will comprise regiments, battalions and companies of the armed services and military branches, parade units from Suvorov infantry, Nakhimov naval and cadet schools, members of the Young Army youth movement, combatants of the special military operation and a consolidated military band.

Legendary WWII T-34 tanks, a major symbol of the Victory, will traditionally lead the mechanized column during the military parade on Moscow’s Red Square, which will be followed by light and heavy armored vehicles and advanced military hardware.

*

Russia’s Defence Minister Andrei Belousov on an Aurus Senate convertible reviews troops during a Victory Day military parade in Red Square

© Vyacheslav Prokofyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS