RAI * DIREZIONE INTRATTENIMENTO DAY TIME: «GABRIELE CORSI RINUNCIA A “DOMENICA IN”, CON LUI ALTRE OCCASIONI PER MOSTRARE IL SUO INDISCUSSO TALENTO»

19.18 - martedì 22 luglio 2025

Gabriele Corsi rinuncia a “Domenica In”. “Con lui altre occasioni per mostrare suo indiscusso talento”.

Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In. La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso “Domenica In” incompatibile con altri progetti dell’artista. La Direzione Intrattenimento Day Time Rai – nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale – gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione.