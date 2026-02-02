Popular tags:
RAI 3 – REPORT * PUNTATA INTEGRALE 1/2: «AUTOVELOX, INTERVISTA MATTEO SALVINI TARTUFO ALBA / CARNE SCADUTA MACELLO BERVINI / GARANTE PRIVACY / AZIONE STUDENTESCA / TEORIA GENDER, INTERVISTA ON. SASSO / LA SCUOLA SECONDO VALDITARA / EQUALIZE»

03.25 - lunedì 2 febbraio 2026

LINK PUNTATA INTEGRALE REPORT RAI 3

 

Le nuove iniziative del Ministero dell’Istruzione e del Merito riaccendono il dibattito nel mondo della scuola: dalle Indicazioni nazionali, in particolare sull’insegnamento della storia, alle circolari su organizzazione e gestione delle attività scolastiche, docenti ed esperti segnalano criticità che toccano autonomia didattica, pluralismo e sviluppo del pensiero critico.

A seguire, l’inchiesta sull’allerta alimentare del macello Bervini: ricostruita la filiera della carne scaduta e i silenzi delle istituzioni, mentre l’emergenza influenza aviaria porta all’abbattimento di milioni di animali. Immagini esclusive sollevano dubbi sulle procedure adottate e sull’uso di fondi pubblici.

E ancora, il mercato del tartufo, patrimonio Unesco: tra crisi climatica, scarsità di prodotto e regole facilmente aggirabili, cresce un business che resta centrale anche nelle strategie promozionali, come l’Expo 2025 di Osaka. Infine, focus sulla sicurezza stradale: circa 3 mila morti all’anno, un obiettivo europeo sempre più lontano e un sistema normativo confuso su autovelox e barriere di sicurezza che continua a mettere a rischio vite umane.

