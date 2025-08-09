PROTEZIONE CIVILE * INCENDI: «PARCO NAZIONALE VESUVIO, SEI CANADAIR IN AZIONE PER VASTISSIMO ROGO»

09.37 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo da vicino il grave incendio che interessa il Parco Nazionale del Vesuvio.

Per contrastare le fiamme e garantire la massima copertura aerea possibile alle attività di spegnimento, stanno operando sul vastissimo rogo ben 6 Canadair della flotta aerea nazionale antincendi, provenienti da diverse regioni e al lavoro dalle prime luci dell’alba.

Insieme alla flotta di Stato, sull’incendio stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale. Un team del Dipartimento sta raggiungendo il Centro di coordinamento di Terzigno per supportare le autorità locale nell’azione di spegnimento.