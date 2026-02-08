Popular tags:
LANCIO D'AGENZIA

PRESIDENTE LA RUSSA (FACEBOOK) * FESTIVAL: «HO SEMPRE SOSTENUTO CHE LA SATIRA NON POSSA E NON DEBBA ESSERE CENSURATA, VICINANZA AD ANDREA PUCCI»

19.02 - domenica 8 febbraio 2026

Ho telefonato all’amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci. Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi.

Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata: lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra, e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza per le minacce ricevute.

 

