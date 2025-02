FONDAZIONE FINCANTIERI – CASD * ANNO ACCADEMICO 2024-2025,: «FIRMATO L’ACCORDO ATTUATIVO, PER L’ISTITUZIONE DEL PREMIO DI DOTTORATO ALLA MEMORIA DEL “GENERALE CLAUDIO GRAZIANO”»

09.02 - martedì 11 febbraio 2025

Nella giornata di lunedì 10 febbraio, a Roma, presso il Centro Alti Sudi Difesa (CASD), è stato sottoscritto l’Accordo attuativo per l’istituzione del Premio di dottorato alla memoria del “Generale Claudio Graziano” tra il Generale di Corpo d’Armata Stefano Mannino, Presidente del Centro Alti Studi Difesa e Fausto Recchia, Presidente della Fondazione Fincantieri. Presenti alla firma il Presidente di Fincantieri Biagio Mazzotta e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri Pierroberto Folgiero.

Il premio intende onorare la figura del Generale Claudio Graziano, celebrandone e rimarcandone la dedizione, la competenza e la professionalità al servizio della Nazione, delle Forze Armate e delle Istituzioni. Il Generale ha, infatti, posto sempre grande attenzione alla formazione e alla visione sistemica del panorama geopolitico e dell’industria della Difesa, anche attraverso il proprio impegno diretto nelle attività di insegnamento e divulgazione pubblica.

Finanziato dalla Fondazione Fincantieri per l’anno accademico 2024-2025, il premio è destinato alla miglior tesi del XXXVII ciclo di dottorato nell’ambito delle aree interdisciplinari di Scienze strategiche, Studi giuridici per l’innovazione, Leadership e sviluppo organizzativo e Trasformazione digitale e cyber security.

Attraverso tale iniziativa, Fondazione Fincantieri consolida il proprio impegno all’interno della sua nuova mission, orientata alla promozione della cultura, dell’innovazione e dell’inclusione. Oltre a custodire la memoria storica dell’eccellenza italiana nella cantieristica e nella difesa, la Fondazione si propone come un motore di crescita per le nuove generazioni, sostenendo percorsi di studio e ricerca in ambiti strategici.

Il CASD, a seguito della sua riconfigurazione come Scuola Superiore Universitaria, è in grado di sviluppare e partecipare a programmi formativi e di ricerca di interesse nazionale, europeo e internazionale, con significativi ritorni professionali che si traducono in patrimonio formativo del Sistema Paese nel suo complesso che ben si coniugano con la mission della Fondazione Fincantieri.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri ha dichiarato: “Il Generale Claudio Graziano ha rappresentato una figura di riferimento per Fincantieri, per le Istituzioni e per l’industria della difesa, distinguendosi per la sua visione strategica, il suo spirito di servizio e il suo profondo impegno per la sicurezza del Paese e l’innovazione. Questo premio, attraverso il quale Fondazione Fincantieri intende onorarne la memoria e i valori, rappresenta un tributo concreto alla sua eredità e un impegno tangibile nel favorire la crescita di nuove competenze, affinché possano concorrere allo sviluppo e alla competitività del sistema Paese”.

Il Generale Mannino nel suo indirizzo di saluto ha voluto evidenziare come “Il protocollo d’intesa che sottoscriviamo oggi rappresenta un omaggio al Generale Graziano, figura di spicco che ha dedicato la propria vita al servizio delle Istituzioni, guadagnandosi un riconoscimento unanime sia a livello nazionale che internazionale per la sua professionalità e il suo contributo al Sistema Paese.

Innovatore e promotore del concetto Interforze, il Generale Graziano ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della Difesa Europea. Questo accordo, siglato con la Fondazione Fincantieri, non solo ricorda la sua straordinaria figura, ma ha come obiettivo principale quello di creare un ponte tra il mondo accademico, rappresentato dal CASD, e il settore industriale, gettando le basi per future collaborazioni. Si tratta di un momento significativo e di un primo esempio virtuoso di cooperazione strategica tra le istituzioni e l’industria.”

La proclamazione del vincitore avverrà durante l’evento di commemorazione per la scomparsa del generale Claudio Graziano, prevista per il giorno 17 giugno 2025, giornata del primo anniversario, a seguito della selezione da parte di una commissione di valutazione della migliore tesi presentata dai vari candidati.