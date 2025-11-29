Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

ENAC * ROMA: DI PALMA, «AEROPORTO FIUMICINO, SODDISFATTO PER LA RIUSCITA DELLA MAXI-ESERCITAZIONE ANTITERRORISMO»

17.22 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

Il Presidente Enac Di Palma Enac: Soddisfazione per piena riuscita della maxi esercitazione antiterrorismo e di protezione civile presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime soddisfazione per la piena riuscita della maxi-esercitazione antiterrorismo e di protezione civile che si è svolta oggi, 29 novembre, e che ha avuto come scenario l’aeroporto di Roma Fiumicino. “Una simulazione che si affianca a quelle periodiche organizzate da Enac e dalle società di gestione, con la partecipazione di tutti i soggetti, istituzionali e privati, presenti sugli aeroporti, e in stretta interazione con il territorio circostante, al fine di rafforzare la capacità di risposta del sistema.

Tutte le esercitazioni rappresentano un passaggio fondamentale e un banco di prova per verificare la rapidità e l’efficacia delle misure da adottare a tutela della sicurezza collettiva in caso di eventuali criticità. Risultati ottimali possono essere raggiunti solo attraverso una collaborazione sinergica, trasversale e interistituzionale, condizione imprescindibile per affrontare con unità, come sistema Paese, eventuali situazioni di emergenza.

