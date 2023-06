“SOCIETÀ CICLISTICA STORO“ (TN) * SPORT: « LA TRE GIORNI GIUDICARIE DOLOMITI DONNE JUNIOR PARLA NEOZELANDESE, SUL PODIO TIREE ROBINSON »

16.07 - domenica 25 giugno 2023

È di marca internazionale la seconda edizione della Coppa Giudicarie Centrali, che ha premiato lo spunto veloce della neozelandese Tiree Robinson, capace di siglare un colpo doppio a Preore di Tre Ville e di andare a prendersi anche la vittoria finale della Tre Giorni Giudicarie Dolomiti.

La corsa in linea che ha chiuso la kermesse in rosa organizzata dalla Società ciclistica Storo è stata particolarmente selettiva, complice un percorso di gara decisamente impegnativo, con un circuito di 10,6 chilometri da affrontare sette volte, caratterizzato dall’impegnativo strappo Pez-Coltura. Già dopo un paio di tornate sono rimaste una trentina di atlete al comando. Il drappello di testa si è ulteriormente selezionato con il passare dei chilometri, con alcune atlete a fare da fisarmonica. Tra le più attive, in testa al gruppo, si è vista la campionessa italiana della cronometro Alice Toniolli, che vestiva anche la maglia di leader della Tre Giorni, conquistata sabato grazie al successo nella Crono Idroland. La trentina di Mezzocorona ha pure sferrato un attacco al penultimo giro, seguita dalla portacolori della Valcar Silvia Milesi. Le due sono riuscite a guadagnare una ventina di secondi sul drappello delle migliori, che è però riuscito a riprenderle poco prima dell’inizio dell’ultima e decisiva tornata.

Lungo le rampe dell’ascesa Pez-Coltura sono rimaste in sei al comando, con altre due atlete che sono riuscite a operare l’aggancio nella discesa verso la zona del traguardo, posto a Preore di Tre Ville. A decidere la corsa, pertanto, è stato uno sprint a ranghi ristretti. La neozelandese Robinson, che durante la corsa si era vista ben poco nelle posizioni di testa, ha lanciato lo sprint ed è riuscita a resistere alla progressione della veneta della Breganze Millenium Alice Bulegato, seconda davanti ad Eleonora La Bella.

La classifica finale della Tre Giorni ha premiato la stessa Robinson, che si è garantita la maglia celeste di leader per un solo punto, quello che ha privato del successo Eleonora La Bella, comunque chiamata a indossare la maglia bianca di miglior atleta al primo anno in categoria. La laziale, che ha chiuso a quota 72 punti contro i 73 della vincitrice, può essere soddisfatta di quanto fatto nel weekend di gare, così come Alice Toniolli, oggi decima e premiata con la maglia oro di miglior trentina, terza nella graduatoria assoluta.

*

Foto Raffaele Merler