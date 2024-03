PENSPLAN CENTRUM * “PENSPLAN PLUS“: « A TRENTOLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO (PIAZZA PELLICO – 21/3 ORE 10.00) »

15.24 - venerdì 15 marzo 2024

È in programma la presentazione del nuovo servizio Pensplan PLUS – analisi di pianificazione patrimoniale giovedì 21 marzo 2024 – ore 10.00 presso la Sala riunioni di Pensplan Centrum S.p.A. in Piazza Silvio Pellico, n. 6 a Trento. Il Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A. illustrerà il nuovo servizio Pensplan PLUS.

Qual è la mia situazione finanziaria? Ho una copertura assicurativa e previdenziale sufficiente? È stata pianificata la successione del mio patrimonio? Per rispondere a queste e ad altre domande, Pensplan Centrum S.p.A. offre ora il nuovo servizio Pensplan PLUS, che fornisce ai cittadini un report neutrale, completo e dettagliato della loro situazione patrimoniale personale nei seguenti ambiti: finanze, beni materiali, assicurazioni, previdenza complementare, tutela della famiglia e pianificazione successoria.

L’obiettivo del servizio Pensplan PLUS è quello di creare consapevolezza sull’importanza di pianificare il proprio futuro finanziario e quello della propria famiglia attraverso una valutazione obiettiva e neutrale della situazione finanziaria attuale nonché di sensibilizzare la cittadinanza a costruire e pianificare il proprio futuro per tempo e con lungimiranza.

Il servizio si rivolge a tutta la popolazione della Regione autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol ed è gratuito.