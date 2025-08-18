Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * “WORLD TRANSPLANT GAMES 2025“: FUGATTI, «CONGRATULAZIONI A STEFANO DALVAI, IL SUO SUCCESSO È UN MOTIVO DI GIOIA PER TUTTO IL TRENTINO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.02 - lunedì 18 agosto 2025

“A nome dell’intera Giunta provinciale, desidero rivolgere le mie congratulazioni a Stefano Dalvai per il brillante risultato ottenuto ai Mondiali di Dresda.

Il suo straordinario successo rappresenta un motivo di gioia e orgoglio per tutto il Trentino”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando l’oro conquistato dall’atleta trentino nella corsa su strada di cinque chilometri ai World Transplant Games 2025, le Olimpiadi riservate agli atleti trapiantati, attualmente in corso a Dresda.

“La sua dedizione è un esempio per tutti i giovani, che nello sport possono trovare un’occasione di crescita e di affermazione, anche di fronte alle difficoltà.

Siamo fieri di un atleta che, successo dopo successo, continua a portare in alto la bandiera del Trentino nel mondo”, ha quindi aggiunto l’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi.

Il prossimo venerdì 22 agosto, Dalvai tornerà in campo per gareggiare sui 1.500 metri su pista.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.