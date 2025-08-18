PAT * “WORLD TRANSPLANT GAMES 2025“: FUGATTI, «CONGRATULAZIONI A STEFANO DALVAI, IL SUO SUCCESSO È UN MOTIVO DI GIOIA PER TUTTO IL TRENTINO»

“A nome dell’intera Giunta provinciale, desidero rivolgere le mie congratulazioni a Stefano Dalvai per il brillante risultato ottenuto ai Mondiali di Dresda.
Il suo straordinario successo rappresenta un motivo di gioia e orgoglio per tutto il Trentino”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, commentando l’oro conquistato dall’atleta trentino nella corsa su strada di cinque chilometri ai World Transplant Games 2025, le Olimpiadi riservate agli atleti trapiantati, attualmente in corso a Dresda.
“La sua dedizione è un esempio per tutti i giovani, che nello sport possono trovare un’occasione di crescita e di affermazione, anche di fronte alle difficoltà.
Siamo fieri di un atleta che, successo dopo successo, continua a portare in alto la bandiera del Trentino nel mondo”, ha quindi aggiunto l’assessore provinciale allo sport, Mattia Gottardi.
Il prossimo venerdì 22 agosto, Dalvai tornerà in campo per gareggiare sui 1.500 metri su pista.