PAT * TIONE: «INCONTRO RAVVICINATO TRA CANE E ORSA CON CUCCIOLI A MALGA CENGLEDINO, IL PROPRIETARIO DELL’ANIMALE NON È STATO COINVOLTO DIRETTAMENTE»

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, si è verificato un incontro ravvicinato tra un cane e un’orsa con due piccoli sopra malga Cengledino, verso il baito dei Cacciatori (comune di Tione).
Il cane, libero come consentito nell’area di addestramento della Riserva di caccia, si è introdotto in un cespuglio da cui è poi uscito il gruppo di orsi.
Il proprietario dell’animale non è stato coinvolto direttamente né ha corso rischi.
Il Corpo forestale del Trentino ha svolto gli accertamenti del caso.
Si ricorda che, in generale, durante passeggiate ed escursioni è fondamentale tenere sempre i cani al guinzaglio.
Questa semplice precauzione riduce non solo il rischio di incontri ravvicinati con i plantigradi, ma anche la possibilità che l’animale – tornando verso il proprietario in cerca di protezione – porti con sé l’orso fino a un contatto diretto con le persone.
In merito agli articoli di stampa che riportano episodi di presunte predazioni da parte di lupi e orsi ai danni di un pastore in Valle di Daone, si precisa che non risulta alcuna denuncia presentata agli uffici competenti, né segnalazioni pervenute alla Stazione forestale.
