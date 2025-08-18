Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * TIONE: «INCONTRO RAVVICINATO TRA CANE E ORSA CON CUCCIOLI A MALGA CENGLEDINO, IL PROPRIETARIO DELL’ANIMALE NON È STATO COINVOLTO DIRETTAMENTE»

17.02 - lunedì 18 agosto 2025

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16.30, si è verificato un incontro ravvicinato tra un cane e un’orsa con due piccoli sopra malga Cengledino, verso il baito dei Cacciatori (comune di Tione).

Il cane, libero come consentito nell’area di addestramento della Riserva di caccia, si è introdotto in un cespuglio da cui è poi uscito il gruppo di orsi.

Il proprietario dell’animale non è stato coinvolto direttamente né ha corso rischi.

Il Corpo forestale del Trentino ha svolto gli accertamenti del caso.

Si ricorda che, in generale, durante passeggiate ed escursioni è fondamentale tenere sempre i cani al guinzaglio.

Questa semplice precauzione riduce non solo il rischio di incontri ravvicinati con i plantigradi, ma anche la possibilità che l’animale – tornando verso il proprietario in cerca di protezione – porti con sé l’orso fino a un contatto diretto con le persone.

In merito agli articoli di stampa che riportano episodi di presunte predazioni da parte di lupi e orsi ai danni di un pastore in Valle di Daone, si precisa che non risulta alcuna denuncia presentata agli uffici competenti, né segnalazioni pervenute alla Stazione forestale.

 

