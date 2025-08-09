PAT * “VIVERE IL PARCO 2025”: «LEVICO INCONTRA GLI AUTORI, IL 12/8 GIULIANO STELZER PRESENTERÀ IL SUO LIBRO»

09.40 - sabato 9 agosto 2025

Martedì 12 agosto alle ore 18.00 appuntamento presso l’installazione Sequoia del parco delle terme di Levico con lo scrittore trentino ed esperto di urbanistica Giuliano Stelzer.

L’autore, in dialogo con Giorgio Antoniacomi, già direttore della biblioteca comunale di Trento, presenta il libro “E se oggi lasciassimo l’auto a casa?”.

L’appuntamento, ad ingresso libero, fa parte della rassegna letteraria “Levico incontra gli autori” e si inserisce nell’ambito di Vivere il Parco, programma di attività culturali realizzato dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la barchessa del parco, con entrata da Piazzetta Garollo.

Già dirigente del Comune di Trento e per vent’anni coordinatore dei Servizi Mobilità e Urbanistica, Giuliano Stelzer con questo saggio invita a riflettere e a mettersi in gioco ripensando la mobilità sostenibile in ambito urbano, con l’obiettivo di riprendersi gli spazi pubblici che oggi sono quasi completamente monopolizzati dalle automobili.

Ma è davvero inevitabile l’uso dell’auto? E se scegliessimo di lasciarla a casa?

L’obiettivo che si pone il libro è quello di guardare il tema della mobilità da un punto di vista non convenzionale, per scoprire che, come dice il sottotitolo, “Un modo diverso di muoversi in città è possibile e fa guadagnare in tempo, salute, denaro, bellezza e buon umore”.