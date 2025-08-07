PAT * VALLE DEI LAGHI «DIVERTIMENTO SPORT E FAMIGLIA AL LAGO DI TERLAGO, TERZA EDIZIONE DELLA “PASSEGGINO MARATHON”»

11.50 - giovedì 7 agosto 2025

Terza edizione per l’atteso evento sportivo della Passeggino marathon in Valle dei Laghi.

Una marcia non competitiva, inclusiva, per famiglie con bambini piccoli e grandi, nonché per nonni e ai parenti. L’iniziativa è promossa dall’Agenzia per la Coesione sociale della Provincia autonoma di Trento con il Comune di Vallelaghi, il locale Distretto famiglia, la Comunità e il Gruppo sportivo Fraveggio.

Il percorso, a misura di passeggino e carrozzine e lungo 5 km, partirà dal parco Braidon e farà tappa al centro storico di Terlago, proseguirà lungo il lago e la pista ciclabile, per concludersi al punto di partenza. Alla fine della manifestazione, saranno consegnati i premi alle famiglie partecipanti con animazione per tutti.

L’evento si inserisce nel calendario del “Terlago Sport Festival”, che si terrà dal 3 al 7 settembre, promosso dalla Proloco Terlago a conferma della vocazione sportiva e a “misura di famiglia” del Comune. I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte da oggi sul sito www.trentinofamiglia.it.

Sull’evento della Passeggino marathon è intervenuto il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli, esprimendo vivo apprezzamento per iniziative territoriali come questa: “Si sta organizzando un evento, la Passeggino marathon, che non è solo occasione di svago, ma è anche e soprattutto una proposta che scaturisce da un territorio come il Trentino, vocato ad essere “amico delle famiglie”, diretta ad alimentare quelle politiche di benessere familiare che sono fiore all’occhiello della nostra Provincia. Non a caso – ha aggiunto – l’evento vede il coinvolgimento del Distretto famiglia Valle dei Laghi a conferma dell’attenzione che il territorio rivolge al benessere delle famiglie. Infine, un plauso va al tessuto associazionistico locale che sta alla base della buona riuscita dell’evento e un ringraziamento speciale va al Comune, alla Comunità, al Distretto famiglia, e ai tanti volontari ed associazioni locali per il prezioso supporto garantito.”

Altro elemento distintivo dell’evento è la partnership con l’Euregio: sarà presente – come nelle passate edizioni – uno stand dell’EuregioFamilyPass gestito dall’Agenzia per la Coesione sociale, che fornirà alle famiglie tutte le informazioni sulla card. Presso lo stand le famiglie potranno anche farsi stampare gratuitamente l’EuregioFamilyPass. L’EFP offre tariffe agevolate e scontistiche alle famiglie residenti nei tre territori dell’Euregio (Trentino, Alto Adige, Tirolo) su diversi ambiti: dai trasporti alla cultura, dalla ristorazione agli impianti sciistici, dalla ricettività ai centri acquatici. Al termine della gara saranno assegnati, tramite estrazione, dei premi alle famiglie partecipanti, composti da cesti di prodotti locali realizzati da un partner vantaggi dell’EuregioFamilyPass.

La manifestazione è organizzata grazie al supporto del Comune e di varie associazioni locali: Proloco Terlago, Gruppo Sportivo Fraveggio, Uisp Trentino, Circolo pensionati e anziani El Fogolar, Interagiamo Aps, Gruppo Giovani Terlago, Vigili del Fuoco volontari Terlago, Croce Rossa Valle dei Laghi e Communitas Trilaci. Alla fine dell’evento saranno consegnati i premi alle famiglie e sarà offerta animazione con possibilità di pranzare al “Terlago Sport Festival”, l’evento promosso dal Comune di Vallelaghi che si terrà dal 3 al 7 settembre con momenti conviviali, serate informative, concerti e la possibilità di praticare varie attività sportive tra cui atletica, calcio, freccette, rugby, minimoto, baseball, tiro con l’arco, capoeira.

PROGRAMMA

9:30 ritiro pettorali e gadget presso il parco Braidon del Comune Vallelaghi

10:00 partenza

11:30-12:00 arrivo

12:00 saluti istituzionali e premiazioni

A seguire animazione e possibilità di pranzare al “Terlago Sport Festival”

I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte sul sito www.trentinofamiglia.it