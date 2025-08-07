Popular tags: featured 20
PAT * «UN LUGLIO PIOVOSO E PIÙ FREDDO RISPETTO AGLI ULTIMI ANNI»

08.50 - giovedì 7 agosto 2025

Il mese di luglio 2025 ha registrato precipitazioni superiori alla media, anche se comunque inferiori ai massimi storici.

Le temperature sono state vicine alla media, ma la media mensile è risultata inferiore a quella degli ultimi anni. Lo conferma l’analisi mensile di Meteotrentino.

La temperatura media mensile di luglio è stata di 22,7 °C, inferiore al valore medio di 23,1 °C. Non si registrava un mese di luglio più freddo dal 2014.

Si tratta del primo mese del 2025 in cui la temperatura media risulta più bassa del valore storico.

Nelle stazioni analizzate, il mese ha registrato precipitazioni superiori alla media storica. A Tione si è registrata la seconda precipitazione cumulata mensile e giornaliera più alta mai misurata.

Sono stati registrati 1.761 fulmini (nube-terra), valore decisamente inferiore alla media di 6.010.

