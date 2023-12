PAT * TRASPORTI URBANI E TURISTICI: « COMUNI E COMUNITÀ DI VALLE, PER IL 2023 STANZIATI 26 MILIONI »

16.19 - venerdì 1 dicembre 2023

Trasporti pubblici, finanziato l’anno 2023. La Giunta provinciale copre le spese per il trasporto urbano sostenute dai Comuni e dalle Comunità di Valle. Trasporti urbani e turistici, via libera ai finanziamenti per i Comuni e le Comunità di valle del Trentino. Con due delibere approvate questa mattina la Giunta provinciale ha stanziato le risorse per coprire i costi di servizio, che riguardano sia i servizi urbani, sia quelli turistici (skibus invernali e navette aggiuntive estive) per l’anno 2023. Nel complesso sono stati stanziati quasi 26 milioni di euro.

Le somme recuperate dai Comuni e dalle Comunità – biglietti, abbonamenti e sanzioni – sono sufficienti per coprire meno del 20% delle spese di gestione del trasporto pubblico urbano, affidato nella maggior parte dei casi a Trentino Trasporti. Come recita la legge sulla finanza locale, annualmente gli Enti che affidano all’azienda di trasporti il servizio pubblico ricevono una somma che contribuisce a coprire quasi integralmente il disavanzo gestionale registrato da Trentino Trasporti.

Per l’anno 2023 la Provincia ha stanziato 24,31 milioni di euro per il trasporto urbano ordinario e 1,52 milioni di euro per quello turistico che saranno divisi tra i vari Comuni e Comunità. La ripartizione delle risorse tra i comuni (incluse le aree urbane di Trento, Rovereto e dell’Alto Garda) segue precisi standard sulla base anche dei chilometri percorsi e il costo a chilometro del servizio. Le spese rimanenti saranno coperte con fondi propri dai soggetti affidanti.