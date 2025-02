PAT – TRAFFICO: «CAMPOTRENTINO, BRETELLA DALLA ZONA DI VIA MACCANI ALLA STRADA DELL’INTERPORTO»

11.40 - mercoledì 26 febbraio 2025

Con l’obiettivo di migliorare la mobilità a Trento nord, in attesa del completamento del nuovo svincolo di Campotrentino, l’Amministrazione provinciale ha deciso di realizzare una pista provvisoria che permetterà l’accesso alla provinciale 235 dell’Interporto provenendo dalla zona commerciale di via Maccani.

I lavori partiranno domani dopo la consegna all’impresa esecutrice avvenuta oggi. Prevista la realizzazione di una corsia a senso unico che da via del Commercio si collega, in prossimità del sottopasso alla statale 12, alla provinciale 235 in direzione interporto, casello A22 di Trento nord, nonché Rotaliana e val di Non.

Si tratta di una soluzione temporanea, al fine di decongestionare dal traffico la zona commerciale di via Maccani, nella prospettiva dell’affidamento dei lavori per l’opera “S-339 – Realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di Trento e la strada provinciale n. 235 dell’Interporto”. Per quest’ultimo intervento il bando di gara europeo è previsto nei prossimi mesi.

Direttore dei Lavori: ing. Matteo Pravda

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: ing. Fabio Dorigatti

Impresa Appaltatrice: Tasin Tecnostrade S.r.l. – Terre d’Adige (TN)

Importo contrattuale: 48.548,28 euro comprensivo degli oneri per la sicurezza

Durata prevista dei lavori: 45 giorni

